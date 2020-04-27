Относительно недавно Михаил Решетников отвечал на вопросы «Психологической газеты» о современной ситуации в обществе. Например, по его мнению, то, что мы видим в Интернете, по телевидению или слышим по радио: о пикниках «на обочине», о прогулках на детских площадках – всё это проявление естественной человеческой реакции на запрет. Люди не любят, когда их к чему-то принуждают или вынуждают – отсюда и протестное поведение. Чтобы избежать такой реакции, «лучше бы использовать термин «охранительная самоизоляция», - считает профессор. – Психологически – это качественно иная ситуация и посыл: не кто-то мне приказывает и вынуждает меня находиться в изоляции, а я сам принимаю такое мудрое решение – это моя самоизоляция».

Но каким бы мудрым оно не было, сама ситуация действует на всех по-разному. К примеру, если у вас дружная, любящая семья, то тогда у вас появляется возможность не расставаться друг с другом надолго и поговорить, пересмотреть старые фотографии, вспомнить, где и когда были сделаны снимки... Можно вместе приготовить любимые блюда, заняться хоровым караоке, поиграть в карты или домино на желание, посмотреть хорошие комедии.

Понятно, что споры бывают и в дружных семьях, но они не превращаются в неуправляемый поток взаимных претензий, ругани и обид. «Очень важно, – считает М. Решетников, – проявлять взаимную терпимость, даже если кто-то из членов семьи проявляет повышенную (невротическую) разговорчивость, а другой, наоборот, периодически демонстрирует склонность к уединению».

Но если раньше уход на работу и позднее возвращение избавляли вас от необходимости общения и сводили его к вопросам: «Что купить, что приготовить, когда будешь?», то можно прогнозировать, что самоизоляция в этих случаях приведет или к пересмотру отношений, или к их распаду. Такой сценарий усиливает потенциал агрессивности и деструктивности, подавлявшихся до карантина просто минимальным общением.

Самый тяжелый вариант – одиночество с самим собой: «даже поругаться не с кем». К самому фактору снижения социальной активности могут присоединиться все факторы болезней одиночества, включая снижение иммунитета. Поэтому, если среди ваших друзей или родных есть такие люди, звоните им чаще. Но Решетников предостерегает от пересказа устрашающих новостей из интернета. Напротив – заранее продумайте, о чем бы вам и вашему собеседнику было интересно поговорить. И если ваш собеседник будет бесконечно жаловаться, то наберитесь терпения и выслушайте. Дело в том, что, проявляя доброту и сострадание к другому, вы укрепляете собственную психику. Но есть важный нюанс: избегайте общения с людьми, которые вам неприятны, даже если они сами звонят вам. Сошлитесь, к примеру, на занятость домашними делами.

Ещё один совет профессионала. Многие психотерапевты и психологи на этот период резко снизили стоимость своих телефонных и скайп-сессий. Их телефоны можно найти на сайтах ведущих профессиональных сообществ. Этой возможностью можно воспользоваться, чтобы решить свои проблемы сегодня.

И ещё несколько рекомендаций профессора М. Решетникова, которые пригодятся нам всем. Если вы работаете «на удаленке», по-прежнему придерживайтесь привычного утреннего ритуала: мужчинам обязательно ежедневно бриться, мыться, как перед выходом на работу, и надевать чистое белье, а женщинам – не забывать о прическе, макияже и, даже более того – делать это так, словно вы собираетесь на свидание.

Дома обязательно найдите какое-то занятие. Переберите и сотрите пыль со всех книжек в шкафу, а если вдруг найдете что-то давно отложенное и не прочитанное, обязательно оставьте на прикроватной тумбочке. Разберите давно забытые вещи в вашей кладовой, отложенные до лета чемоданах, в редко открываемых посудных полках и на шкафах. Помните, что ничто так не стимулирует тревогу, как безделье. Если вам не спится, а у кого-то день и ночь уже перемешались, не ворочайтесь с боку на бок в ожидании сна – вставайте и займитесь чем-нибудь приятным или полезным, чтобы порадовать себя или ваших близких, когда те проснутся.

Не стоит бесконечно смотреть новости, вполне достаточно делать это один раз в сутки. И уж тем более, не стоит просматривать ужасающие фэйки в Интернете и предаваться унынию, читая всяческие страшилки от любителей попугать. Такие небезобидные фантазеры (информационные садисты) есть, и они – не друзья нам.

Займитесь аутогенной тренировкой. Возьмите за основу самые простые упражнение по расслаблению мышц. В Интернете есть много пособий. При этом не стоит терять время на всяческие теоретические обоснования. Лучше сразу начать с упражнений по релаксации и управлению дыханием.



