Отключение электроэнергии на 28 апреля

- с
09.00 до 17.00
Сиверское
ГП:
СНТ
«Сиверский»
Большеколпанское
СП
д.
Большие Колпаны Средняя, Старая, Кооперативная, Восточный пер. Грунева
Пудостьское
СП
АО
п\ф "Скворицы"
пос.
Терволово
д.
Мута-Кюля
д.
Петрово
д.
Терволово
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 апреля будет прекращена подача электроэнергии:
- с
09.00 до 17.00
Сиверское
ГП:
СНТ
«Сиверский»
Большеколпанское
СП
д.
Большие Колпаны Средняя, Старая, Кооперативная, Восточный пер. Грунева
Пудостьское
СП
АО
п\ф "Скворицы"
пос.
Терволово
д.
Мута-Кюля
д.
Петрово
д.
Терволово
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