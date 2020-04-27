Отключение электроэнергии на 28 апреля

Отключение электроэнергии на 28 апреля

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 апреля будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     27 Apr 2020

- с 09.00 до 17.00

Сиверское ГП:

СНТ «Сиверский»

 - с 10.00 до 16.00

Большеколпанское СП

д. Большие Колпаны Средняя, Старая, Кооперативная, Восточный пер. Грунева

 - с 09.30 до 18.00

Пудостьское СП

АО п\ф "Скворицы"

пос. Терволово

д. Мута-Кюля

д. Петрово

д. Терволово

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