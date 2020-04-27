Вспоминаем героев-«чернобыльцев»: Геннадий Фёдорович Семеньков

В нашем регионе годовщину
Чернобыля всегда встречали с особыми чувствами: ликвидаторы Ленинградской
области одними из первых прибыли на место аварии, внеся огромной вклад в
преодоление ее последствий. Среди них был и житель поселка Белогорка
Гатчинского района Геннадий Фёдорович Семеньков. Попав на Чернобыльскую АЭС
спустя несколько дней после аварии, Геннадий Фёдорович серьезно подорвал свое
здоровье. Он скончался от последствий лучевой болезни в возрасте пятидесяти
лет.
«Мы
были очень счастливы вместе»
С момента ухода из жизни
Геннадия Фёдоровича прошло двадцать лет. Но память о нем до сих пор свято
сохраняется его близкими и, в первую очередь, его вдовой — Татьяной
Александровной Семеньковой.
Геннадий Фёдорович
Семеньков родился в 1949 году в поселке Рубеж Брянской области. В 1962 году его
семья переехала в Гатчинский район, в деревню Сяськелево. Там он и познакомился
со своей будущей женой.
- Мы были еще
школьниками, - вспоминает Татьяна Александровна. - Так получилось, что мы жили
в одном доме, на одной лестничной площадке, дружили. А потом он ушел в армию, я
поступила в институт. Мы поженились в 1973 году... Всю свою жизнь Геннадий
Фёдорович работал водителем на огромной «Татре». А я трудилась экономистом в
Ленинградском НИИ сельского хозяйства в Белогорке.
Татьяна Александровна
вспоминает своего мужа со слезами на глазах.
- Он был замечательным
человеком — добрым, очень отзывчивым, заботливым, - говорит она. - Мы были
очень счастливы вместе. Хороший муж и прекрасный, любящий отец. Он дружил со
всеми. Его уважали и ценили на работе, его любили соседи, каждому он был готов
помочь - делом или словом.
В семье Семеньковых
родилось два сына. Когда младшему было всего пять лет, грянул Чернобыль...
Уехал...
- Наш Чернобыль начался в
конце мая, - вспоминает Татьяна Александровна. - Уже слухи ходили, что забирают
мужчин, особенно тех, у кого есть дети. Как-то зашел к нам председатель
сельсовета и сказал, что Геннадию Фёдоровичу в тот же вечер нужно явиться в
районный военкомат. Муж только приехал с работы, я готовила мясо на ужин...
Геннадий Фёдорович сказал мне: «Ну, делай мясо, а я быстренько съезжу в Гатчину
и вернусь». Уехал. И мясо у меня зажарилось, а его все нет и нет. Не вернулся
он и утром. И я стала звонить в военкомат. Сначала мне ничего не говорили,
потом сказали, что он в Новгороде на трехмесячных сборах.
Только потом Татьяна
Александровна узнала, что ее муж - в Чернобыле.
- Он прислал мне всего
одно письмо — совсем коротенькое, что писать особо некогда, да и не о чем. А
может быть, там не особо и разрешали писать... В августе у меня был день
рождения. И один человек из их команды принес мне в этот день роскошный букет
гладиолусов ростом с меня — от мужа.
Возвращение
Геннадий Фёдорович
вернулся домой 5 сентября 1986 года, проведя в Чернобыле три месяца.
- Я не знала, когда он
вернется, - вспоминает Татьяна Александровна. - Вообще ничего не знала. В этот
день я была на работе. Геннадий Фёдорович пришел ко мне на работу прямо с
автобуса. Такая радость была! Меня, конечно, с работы отпустили, и мы сразу
пошли с ним в детский сад, где был младший сын. Воспитатели смотрят, что мы
идем, и говорят: «Женя, твой папа идет!»... А потом снова — работа, работа,
работа, всё на той же «Татре».
Многие из ветеранов
Чернобыля не любят вспоминать дни трагедии, которая унесла жизни их
сослуживцев. Для них дата 26 апреля – прежде всего день скорби и памяти о
жертвах радиационных аварий и катастроф, который не нуждается в лишних словах.
Не любил вспоминать об этом и наш герой.
- Геннадий Фёдорович
рассказывал о Чернобыле мало, - говорит Татьяна Александровна. - Сокрушался
очень, что на его предприятии водитель на одной машине работает много-много
лет. Она уже изнашивается, ремонт нужно делать. Новую машину тогда получить
было сложно. А в Чернобыле новенькие машины работали две-три смены, после чего
их закапывали в могильники — их больше нельзя было эксплуатировать из-за
радиации.
«Мы
жили надеждой»
Осенью 1986 года на
автопредприятие, где работал Геннадий Федорович Семеньков, пришло
благодарственное письмо от командира войсковой части, где он служил - за
отличное выполнение правительственного задания по ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. Этот документ Татьяна Александровна бережно хранит — как
единственное официальное признание героического подвига своего мужа. Спустя
некоторое время от предприятия Геннадию Фёдоровичу была выделена однокомнатная
квартира в Гатчине.
- Конечно, мы жили надеждой,
- говорит Татьяна Александровна. - Даже в самые трудные времена, в девяностые
годы, когда я потеряла работу, он говорил: «Ничего, Таня, проживем!»... Нам
очень хотелось автомобиль. Мы долго копили и купили, наконец, «Запорожец».
Очень долго у нас была эта машина. А в 1999 году, почти за год до кончины мужа,
я ему сказала: «Гена, что ж, все ездят на таких современных машинах, а ты все
на «Запорожце»...» И мы купили подержанные «жигули»... У нас был небольшой
участок в садоводстве. Мы начали уже осваивать его, вагончик у нас уже был. Муж
мечтал построить там дом. Но — не сложилось...
В 1998 году семья
Семеньковых отметила «серебряную свадьбу». В ноябре 1999 года в семье старшего
сына родилась дочь. Последний прижизненный снимок Геннадия Фёдоровича был
сделан в роддоме, где он встречал долгожданную внучку.
Геннадий Фёдорович
Семеньков скончался 2 января 2000 года - от последствий облучения во время
ликвидации Чернобыльской аварии, как указано в свидетельстве о смерти...
Время не стоит на месте.
Давно уже выросли и стали самостоятельными сыновья Геннадия Фёдоровича и
Татьяны Александровны Семеньковых. Алексей Геннадьевич работает на заводе в
Санкт-Петербурге. Евгений Геннадьевич учился в вузе, но после смерти отца был
вынужден оставить учебу. Он пошел по стопам отца и тоже стал водителем. В
семьях младших Семеньковых подрастают и взрослеют уже свои дети. Татьяна
Александровна продолжает жить памятью о трудных, но очень счастливых днях,
которые она провела рядом со своим мужем...
Вечная
память
Сейчас бывшие «чернобыльцы»-ликвидаторы
— это люди зрелого возраста, как правило, с подорванным в результате лучевой
болезни здоровьем. Среди них - химики и физики, военные из войск радиационной,
химической и биологической защиты, солдаты-срочники, строители, бульдозеристы,
водители, крановщики, сварщики… Тысячи и тысячи наших соотечественников,
которые, как и подобает мужественным людям, не любят жаловаться на судьбу и
здоровье. Многие из них продолжают трудиться на благо Родины и не считают себя
героями.
К сожалению, официальные
памятные встречи бывших «чернобыльцев»-ликвидаторов проходят только в годы
круглых дат. Последние такие события состоялись в апреле 2016 года.
- Я хотела бы выразить
огромную благодарность депутату Законодательного собрания Ленинградской области
Людмиле Тептиной за то, что она помогла организовать в Сиверской встречу
ликвидаторов, когда отмечали тридцатилетие со дня Чернобыльской катастрофы, -
говорит Татьяна Александровна.
***
С каждым годом
героев-«чернобыльцев» становится все меньше и меньше. Давайте же вспоминать о
них не только в дни круглых дат, но помнить всегда. Ведь благодаря им миру
удалось избежать страшных и необратимых последствий Чернобыльской катастрофы.
Будем всегда им благодарны за это...