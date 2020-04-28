Фармбизнес поддерживает медиков

Фармацевтическая компания передала
областным больницам тысячу упаковок противовирусного препарата, который
используется для профилактики, в том числе COVID-19.
«В эти непростые времена бизнес
проявляет социальную ответственность, и мы очень признательны нашему давнему
партнеру — компании «Полисан» за тот вклад, который они сделали. Несмотря на
то, что система здравоохранения Ленинградской области не испытывает каких-либо
финансовых затруднений и полностью обеспечена лекарственными препаратами,
безусловно, средства для профилактики всегда нужны и важны», — поблагодарил
компанию председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей
Вылегжанин.
Как добавил коммерческий директор ООО
«НТФФ «Полисан» Дмитрий Борисов, препарат является одним из самых изученных
противовирусных препаратов в своей группе.
«Мы надеемся, что врачи Ленобласти
сохранят свое здоровье, чтобы в полной мере помочь нам, горожанам, и жителям
Ленобласти противостоять этой пандемии и самим не заболеть», — прокомментировал
он.
Полученные препараты будут распределены
комитетом по здравоохранению Ленинградской области и переданы в больницы,
ведущие прием пациентов с коронавирусной инфекцией.