Фармбизнес поддерживает медиков

Фармацевтическая компания передала областным больницам тысячу упаковок противовирусного препарата, который используется для профилактики, в том числе COVID-19.

«В эти непростые времена бизнес проявляет социальную ответственность, и мы очень признательны нашему давнему партнеру — компании «Полисан» за тот вклад, который они сделали. Несмотря на то, что система здравоохранения Ленинградской области не испытывает каких-либо финансовых затруднений и полностью обеспечена лекарственными препаратами, безусловно, средства для профилактики всегда нужны и важны», — поблагодарил компанию председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Как добавил коммерческий директор ООО «НТФФ «Полисан» Дмитрий Борисов, препарат является одним из самых изученных противовирусных препаратов в своей группе.

«Мы надеемся, что врачи Ленобласти сохранят свое здоровье, чтобы в полной мере помочь нам, горожанам, и жителям Ленобласти противостоять этой пандемии и самим не заболеть», — прокомментировал он.

Полученные препараты будут распределены комитетом по здравоохранению Ленинградской области и переданы в больницы, ведущие прием пациентов с коронавирусной инфекцией.