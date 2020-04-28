В связи с эпидемиологической ситуацией комитет образования Гатчинского района откорректировал
порядок зачисления детей в детские сады.
- Сейчас первое, что нужно сделать родителям (законным
представителям) детей, - это позвонить в детский сад, в который получено
направление, и подтвердить готовность зачисления. Срок подтверждения
направления - с 15 по 29 апреля, - сообщила главный специалист комитета
образования Гатчинского района Дина Якушева.
В период с 12 по 29 мая родители должны подойти в
детский сад и заключить договор об образовании. Чтобы избежать очередей и
организовать социальную дистанцию, родителям необходимо предварительно обсудить
по телефону с руководителем время посещения детского сада.
Если родитель решил отказаться от направления в
детский сад и остаться в очереди, то ему необходимо написать заявление и отправить в комитет
образования Гатчинского района по электронной почте doschool@gtn.lokos.net
Вопросы по постановке ребенка на очередь в детский сад
и о направлении ребенка в детский сад можно задать по телефону комитета
образования Гатчинского района: 8(81371) 2-05-16 в понедельник с 14.00 до 18.00
и во вторник с 9.00 до 18.00 (13.00-14.00 – обед).