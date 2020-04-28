В связи с эпидемиологической ситуацией комитет образования Гатчинского района откорректировал порядок зачисления детей в детские сады.

- Сейчас первое, что нужно сделать родителям (законным представителям) детей, - это позвонить в детский сад, в который получено направление, и подтвердить готовность зачисления. Срок подтверждения направления - с 15 по 29 апреля, - сообщила главный специалист комитета образования Гатчинского района Дина Якушева.

В период с 12 по 29 мая родители должны подойти в детский сад и заключить договор об образовании. Чтобы избежать очередей и организовать социальную дистанцию, родителям необходимо предварительно обсудить по телефону с руководителем время посещения детского сада.

Если родитель решил отказаться от направления в детский сад и остаться в очереди, то ему необходимо написать заявление и отправить в комитет образования Гатчинского района по электронной почте doschool@gtn.lokos.net

Вопросы по постановке ребенка на очередь в детский сад и о направлении ребенка в детский сад можно задать по телефону комитета образования Гатчинского района: 8(81371) 2-05-16 в понедельник с 14.00 до 18.00 и во вторник с 9.00 до 18.00 (13.00-14.00 – обед).



