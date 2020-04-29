Дошколятам вирус не помеха!

На сайтах детских садов выложены ссылки на полезные интернет-ресурсы. А Гатчинский детский сад № 13 вслед за школами перешел на дистанционную форму обучения.

- Детский сад – это первая ступень общей системы образования, и пробелов во всестороннем развитии ребенка быть не должно, – уверена заведующая детским садом № 13 Светлана Петова.

Поэтому на сайте 13-го садика создан раздел «Детский сад дома», где проводится электронное обучение с помощью дистанционных образовательных технологий. Педагоги садика создали занимательные видео-занятия для дошколят, которые можно проводить в домашних условиях. В онлайн-обучении участвуют абсолютно все воспитатели и все группы – от яслей до подготовительной.

Находясь дома, воспитатели записывают свои занятия на видео. Через сайт детского сада дети могут зайти на урок рисования, конструирования, могут позаниматься физкультурой вместе со своим инструктором. Музыкальные руководители ведут музыкальные занятия; хореограф проводит ритмическую разминку. Продолжают свою работу учителя-логопеды: они постоянно поддерживают связь с родителями, проводят занятия по скайпу и другим мессенджерам, снимают видео-занятия.

Давние друзья 13-го сада – заслуженные спортсмены, чемпионы не прерывают связь с подопечными и тоже прислали видео-занятия. На сайте детсада опубликована «Утренняя зарядка» от чемпиона мира по русскому хоккею Александра Веденеева и «Разминка» от олимпийской чемпионки по вольной борьбе Натальи Воробьевой.

Не прошел мимо и День космонавтики. Ребята разучивали песни, танцы, вместе с родителями делали поделки и рисунки. Пока воспитатели видят эти работы только на фотографиях, но по возвращении в детский сад обязательно будет организована выставка.

На повестке дня – великий праздник День Победы. Дошкольники готовятся к нему. Объявлен дистанционный конкурс чтецов; ребята разучивают стихи, готовят рассказы про своих предков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и присылают эти истории педагогам. А к Дню Победы получится поздравление ветеранам в виде небольшого видеофильма!



