Гатчинский застройщик получил финансирование на строительство дома

C застройщиком – компанией ООО «Специализированный застройщик «Лидер» заключен договор об открытии кредитной линии в размере 991 млн рублей. Финансирование предоставлено на срок до 27 июня 2023 года – предполагаемого завершения строительства и сдачи дома в эксплуатацию.

Продажа квартир в жилом комплексе «Высший пилотаж-2» будет осуществляться с использованием эскроу счетов. Покупатели смогут получить дополнительные скидки по ипотеке, выбрав один из двух вариантов: снижение процента на весь срок кредитного договора или на период строительства дома.

В первом случае максимальный дисконт может составить до 1,4 %. При среднем чеке ипотечного кредита в 2 млн рублей сроком на 15 лет общая экономия на процентах составит 288 000 рублей. Если же речь идет о скидке на период строительства объекта, то она может достигать 4 %. Таким образом, процентная ставка по ипотеке составит не 8,7 %, а 4,7 %.

- Многие жители Санкт-Петербурга с удовольствием переезжают в города Ленинградской области, потому что жить и работать здесь стало престижно и выгодно. Это комфортное сочетание всех благ цивилизации и природы. Благодаря сотрудничеству со Сбербанком, мы помогаем людям улучшить свои жилищные условия, а многим – осуществить свою мечту. В нашей компании работают профессионалы, которые создают современные объекты высокого качества и точно в срок, - сказал генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Лидер» Максим Адамюк.

Директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области Олег Тихомиров подчеркнул необходимость продолжения работы даже в сложившийся период.

- Важно не отказываться от реализации планов, используя для этого все возможности. Наш клиент сохраняет социально важный бизнес по обеспечению жителей Ленинградской области доступным жильем, и мы рады оказать в этом содействие, - сказал он.