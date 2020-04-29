Гатчинский застройщик получил финансирование на строительство дома

C застройщиком – компанией ООО «Специализированный
застройщик «Лидер» заключен договор об открытии кредитной линии в размере 991
млн рублей. Финансирование предоставлено на срок до 27 июня 2023 года – предполагаемого
завершения строительства и сдачи дома в эксплуатацию.
Продажа квартир в жилом комплексе «Высший
пилотаж-2» будет осуществляться с использованием эскроу счетов. Покупатели смогут
получить дополнительные скидки по ипотеке, выбрав один из двух вариантов:
снижение процента на весь срок кредитного договора или на период строительства
дома.
В первом случае максимальный дисконт может
составить до 1,4 %. При среднем чеке ипотечного кредита в 2 млн рублей сроком
на 15 лет общая экономия на процентах составит 288 000 рублей. Если же речь
идет о скидке на период строительства объекта, то она может достигать 4 %.
Таким образом, процентная ставка по ипотеке составит не 8,7 %, а 4,7 %.
- Многие жители Санкт-Петербурга с
удовольствием переезжают в города Ленинградской области, потому что жить и
работать здесь стало престижно и выгодно. Это комфортное сочетание всех благ
цивилизации и природы. Благодаря сотрудничеству со Сбербанком, мы помогаем
людям улучшить свои жилищные условия, а многим – осуществить свою мечту. В
нашей компании работают профессионалы, которые создают современные объекты
высокого качества и точно в срок, - сказал генеральный директор ООО
«Специализированный застройщик «Лидер» Максим Адамюк.
Директор головного отделения Сбербанка по
Ленинградской области Олег Тихомиров подчеркнул необходимость продолжения
работы даже в сложившийся период.
- Важно не отказываться от реализации планов,
используя для этого все возможности. Наш клиент сохраняет социально важный
бизнес по обеспечению жителей Ленинградской области доступным жильем, и мы рады
оказать в этом содействие, - сказал он.