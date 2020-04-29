«Перо Жар-птицы» — в руках у «Гатчанки»!

Конкурс прошел в заочном формате в апреле, при поддержке фестивального центра «Жар-птица» (Санкт-Петербург), областного Дома народного творчества и досуга, Союза деятелей музыки, кино и телевидения (Москва). Помимо почетного диплома лауреата I степени всему хору «Гатчанка», благодарственные письма получили художественный руководитель коллектива Александр Коваленко и концертмейстер Петр Шалашов - за личный вклад в развитие способностей участников конкурса, высокий профессионализм и активную творческую деятельность.

Напомним, народный коллектив «Гатчанка», действующий при Гатчинском Доме культуры, на протяжении многих лет является неотъемлемой частью культурной жизни города. В репертуар хора входят русские народные песни, песни на стихи русских поэтов-классиков, песни современных авторов, песни военной тематики. В ансамбле собрались люди разных возрастов и профессий, но их сплотила русская песня - веселая, задорная, лирическая, задушевная.

За все время существования народного хора «Гатчанка» творческие успехи коллектива оценили не только гатчинцы, но и жители Ленинградской и других областей России. «Гатчанка» - постоянный участник конкурсов и фестивалей, неоднократно отмеченный почетными наградами, в том числе за участие в районных и областных праздниках, фестивалях народного песенного искусства.

Кстати, послушать любимый гатчинцами хор русской песни «Гатчанка» можно и сейчас - на страничке коллектива в ВКонтакте: (https://vk.com/hor_gatchanka).