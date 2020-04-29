«Перо Жар-птицы» — в руках у «Гатчанки»!

Конкурс прошел в заочном
формате в апреле, при поддержке фестивального центра «Жар-птица»
(Санкт-Петербург), областного Дома народного творчества и досуга, Союза
деятелей музыки, кино и телевидения (Москва). Помимо почетного диплома лауреата
I степени всему хору «Гатчанка», благодарственные письма получили
художественный руководитель коллектива Александр Коваленко и концертмейстер
Петр Шалашов - за личный вклад в развитие способностей участников конкурса, высокий
профессионализм и активную творческую деятельность.
Напомним, народный
коллектив «Гатчанка», действующий при Гатчинском Доме культуры, на протяжении
многих лет является неотъемлемой частью культурной жизни города. В репертуар
хора входят русские народные песни, песни на стихи русских поэтов-классиков,
песни современных авторов, песни военной тематики. В ансамбле собрались люди
разных возрастов и профессий, но их сплотила русская песня - веселая, задорная,
лирическая, задушевная.
За все время существования
народного хора «Гатчанка» творческие успехи коллектива оценили не только
гатчинцы, но и жители Ленинградской и других областей России. «Гатчанка» -
постоянный участник конкурсов и фестивалей, неоднократно отмеченный почетными
наградами, в том числе за участие в районных и областных праздниках, фестивалях
народного песенного искусства.
Кстати, послушать любимый
гатчинцами хор русской песни «Гатчанка» можно и сейчас - на страничке
коллектива в ВКонтакте: (https://vk.com/hor_gatchanka).