Почта России переходит на электронные извещения

Раньше почтальон опускал
извещение в почтовый ящик на следующий рабочий день после обработки отправления
в отделении почтовой связи. Благодаря электронным извещениям уведомление
клиента о поступлении регистрируемой посылки или письма становится быстрее.
После обработки
отправления в почтовом отделении электронное извещение автоматически приходит
клиенту на электронную почту или в виде СМС на телефонный номер, который он
указал при регистрации простой электронной подписи. Пользователям мобильного
приложения Почты России также поступит push-уведомление. После этого можно
сразу идти за отправлением на почту или оформить доставку на дом на сайте или в
приложении.
«Почта России системно
переводит взаимодействие с клиентами в онлайн формат. Электронное извещение –
это моментальное получение информации. Мы стремимся сделать наши услуги
быстрыми и удобными, чтобы отвечать запросам наших пользователей», – отмечает
заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и
розничной торговле Михаил Волков.
Подключиться к услуге
можно в мобильном приложении Почты России в разделе «Мой профиль», в Личном
кабинете на сайте www.pochta.ru или в любом почтовом отделении. Для этого необходимо иметь простую
электронную подпись, которую можно оформить на сайте Почты России через
подтвержденный профиль Госуслуг или в любом почтовом отделении. Уже почти 77%
почтовых отправлений клиенты Почты России получают с помощью простой
электронной подписи.