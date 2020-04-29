Вор из женской консультации

Вор из женской консультации

В Гатчине задержали мошенника, стащившего дорогой смартфон в женской консультации на Аэродроме.

Рубрики : Криминал     29 Apr 2020

Администратор поликлиники обратилась в полицию: неизвестный мужчина попросил телефон «позвонить», вышел на улицу – и скрылся в неизвестном направлении. Ущерб составил 15 тысяч рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Через неделю – 21-го апреля – за совершение данного преступления был задержан 23-летний житель Пудости Владислав Р., лицо без определенных занятий, ранее судимый. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

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