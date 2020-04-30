18-летний наркоторговец и мародер

Сотрудники Сиверского
отдела полиции провели оперативно-розыскное мероприятие и обнаружили закладку в
указанном месте. Сверток с наркотиком изъяли и отправили на исследование. По
словам подростка, там должен был находиться амфетамин. Экспертиза подтвердила:
несовершеннолетнему продали смесь, содержащую психоактивное вещество массой
почти полтора грамма.
Гражданин, причастный к
этой преступной сделке, был задержан и полностью изобличен: им оказался
18-летний житель деревни Куровицы, не работающий, ранее судимый Александр П.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконное приобретение и
хранение наркотического средства.
Однако на этом подвиги
гражданина П. не заканчиваются: как было установлено сотрудниками сиверской
полиции, он еще и мародер, похитивший с территории сгоревшего участка на улице
Декабристов в Сиверском ценные вещи на 40 тысяч рублей: чугунный
твердотопливный котел, 20 столбов от забора и электрогенератор. Возбуждено
уголовное дело по статье «кража».