18-летний наркоторговец и мародер

Сотрудники Сиверского отдела полиции провели оперативно-розыскное мероприятие и обнаружили закладку в указанном месте. Сверток с наркотиком изъяли и отправили на исследование. По словам подростка, там должен был находиться амфетамин. Экспертиза подтвердила: несовершеннолетнему продали смесь, содержащую психоактивное вещество массой почти полтора грамма.

Гражданин, причастный к этой преступной сделке, был задержан и полностью изобличен: им оказался 18-летний житель деревни Куровицы, не работающий, ранее судимый Александр П. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконное приобретение и хранение наркотического средства.

Однако на этом подвиги гражданина П. не заканчиваются: как было установлено сотрудниками сиверской полиции, он еще и мародер, похитивший с территории сгоревшего участка на улице Декабристов в Сиверском ценные вещи на 40 тысяч рублей: чугунный твердотопливный котел, 20 столбов от забора и электрогенератор. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».