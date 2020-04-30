Депутаты Таицкого и Большеколпанского поселений – в числе лучших

В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью
населения до 10 тысяч человек» победителем был признан Совет депутатов Таицкого
городского поселения.
Бронзу в номинации «Представительный орган сельского поселения с
численностью населения свыше 5 тысяч человек» присудили Совету депутатов
Большеколпанского сельского поселения.
За большой вклад в развитие местного самоуправления в Ленинградской области
победителей конкурса ждут Почетные грамоты областного парламента и ценные
подарки.