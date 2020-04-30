Депутаты Таицкого и Большеколпанского поселений – в числе лучших

Депутаты Таицкого и Большеколпанского поселений – в числе лучших

В среду, 29 апреля, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области подвели итоги ежегодного конкурса на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления по итогам 2019 года.

Рубрики : Общество     30 Apr 2020

В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения до 10 тысяч человек» победителем был признан Совет депутатов Таицкого городского поселения.

Бронзу в номинации «Представительный орган сельского поселения с численностью населения свыше 5 тысяч человек» присудили Совету депутатов Большеколпанского сельского поселения.

За большой вклад в развитие местного самоуправления в Ленинградской области победителей конкурса ждут Почетные грамоты областного парламента и ценные подарки.

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