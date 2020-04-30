Депутаты Таицкого и Большеколпанского поселений – в числе лучших

В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения до 10 тысяч человек» победителем был признан Совет депутатов Таицкого городского поселения.

Бронзу в номинации «Представительный орган сельского поселения с численностью населения свыше 5 тысяч человек» присудили Совету депутатов Большеколпанского сельского поселения.

За большой вклад в развитие местного самоуправления в Ленинградской области победителей конкурса ждут Почетные грамоты областного парламента и ценные подарки.