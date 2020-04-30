Голосуем за наших!

Телеканал «Победа» проведет 24-часовой марафон выступлений участников Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!». Уже более 20 тысяч работ (по данным на 30 апреля) из разных городов и стран прислано на творческий конкурс, который проходит в рамках онлайн-фестиваля.

Участники присылают свои выступления в нескольких номинациях: чтение стихов или прозы о Великой Отечественной войне собственного сочинения или других авторов, а также исполнение своей авторской песни или каверов известных произведений. Каждая номинация представлена четырьмя возрастными категориями.

Работы уже прислали участники из более чем трех тысяч населенных пунктов России и зарубежных стран. Среди них и наши ребята. С песней «Бухенвальдский набат» в конкурсе принимает участие лауреат многочисленных вокальных конкурсов Михаил Ловягин. Стихи читают: студент АУГСГиП Валерий Семочкин, Василиса Евмененко, очаровательный мальчишка Даниил Матузов, серьезная школьница Вася и малышка Дарья (фамилий не указано). Записи конкурсных работ гатчинцев можно увидеть и услышать на сайте фестиваля.

Теперь судьба участников в руках зрителей: голосование проходит на сайте pobeda.tv. К сегодняшнему дню выступления получили в общей сложности более миллиона голосов.

Изначально предполагалось, что в эфир попадут только выступления победителей, однако в связи с огромным количеством ярких записей, достойных всеобщего внимания, было принято решение провести масштабный марафон участников творческого конкурса, который продлится почти беспрерывно целые сутки. Прозвучат как самые известные стихи и песни, так и произведения собственного сочинения конкурсантов, посвященные победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Самые заметные ролики будут показаны в праздничном эфире телеканала «Победа» с 22 часов 8 мая до 22 часов 9 мая.

Победители по каждой из номинаций будут объявлены 9 мая в 21.00 - в эфире будут показаны все их работы.

Завершится марафон прямой трансляцией праздничного артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы.

Татьяна Можаева