Голосуем за наших!

Телеканал «Победа»
проведет 24-часовой марафон выступлений участников Открытого Всероссийского
онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!». Уже
более 20 тысяч работ (по
данным на 30 апреля) из разных городов и стран прислано на творческий конкурс,
который проходит в рамках онлайн-фестиваля.
Участники
присылают свои выступления в нескольких номинациях: чтение стихов или прозы о
Великой Отечественной войне собственного сочинения или других авторов, а также
исполнение своей авторской песни или каверов известных произведений. Каждая
номинация представлена четырьмя возрастными категориями.
Работы уже прислали участники из более чем
трех тысяч населенных пунктов России и зарубежных стран. Среди них и
наши ребята. С песней «Бухенвальдский набат» в конкурсе принимает участие
лауреат многочисленных вокальных конкурсов Михаил
Ловягин. Стихи читают: студент АУГСГиП Валерий
Семочкин, Василиса Евмененко, очаровательный мальчишка Даниил Матузов, серьезная школьница Вася и малышка Дарья (фамилий не указано). Записи
конкурсных работ гатчинцев можно увидеть и услышать на сайте фестиваля.
Теперь судьба участников в руках зрителей: голосование
проходит на сайте pobeda.tv. К
сегодняшнему дню выступления получили в общей сложности более миллиона голосов.
Изначально предполагалось, что в эфир попадут только выступления
победителей, однако в
связи с огромным количеством ярких записей, достойных всеобщего внимания, было принято решение провести масштабный
марафон участников творческого конкурса,
который продлится
почти беспрерывно целые сутки.
Прозвучат как самые известные стихи и песни, так и произведения собственного
сочинения конкурсантов, посвященные победе советского народа в Великой
Отечественной войне.
Самые заметные
ролики будут показаны в праздничном эфире телеканала «Победа» с 22 часов 8 мая до 22 часов
9 мая.
Победители по каждой из номинаций будут объявлены
9 мая в 21.00 - в эфире будут показаны все их работы.
Завершится марафон прямой трансляцией праздничного
артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы.
Татьяна Можаева