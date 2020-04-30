Художник Олег Бирюков: «Хочется, чтобы жизнь продолжалась»

Как переживают самоизоляцию самые творческие люди Гатчинского района? Об этом мы поговорили с художником из поселка Белогорка Олегом Бирюковым.

В марте в музее города Гатчины открылась выставка Гатчинского товарищества художников «Весна Победы». Правда, проработала она совсем недолго. Сейчас картины висят в пустом, темном зале, и никто не приходит на них смотреть. Для каждого художника участие в выставках — возможность вынести свое творчество на суд зрителей, пообщаться с коллегами, поделиться с ними опытом и размышлениями. Конечно, для художников закрытие выставки стало неприятным событием. С другой стороны, самоизоляция для многих из них стала возможностью сосредоточиться на своей работе.

- Мне изоляция не мешает, - признается Олег Бирюков. - Наоборот, сейчас открываются новые пути вдохновения и возможности для раскрытия творческой фантазии. Некоторые работы сейчас делаю по этюдам, заканчиваю старое, начинаю новое. Сейчас идет такой накал, такой выплеск творческой энергии...

Олег Бирюков родом из города Баку, где окончил художественное училище, и откуда берут начало истоки его творчества.

- Творчество, наверное, всегда было у меня в крови, - говорит он. - Рисую с самого детства. И когда ушел в армию, продолжал рисовать в клубе, оформляя уголок агитации.

Вернувшись из армии, Олег Юрьевич переехал в Сиверскую. Живет в Белогорке, в пяти минутах ходьбы от старинной усадьбы Елисеевых.

- Здесь в Белогорке у меня началась совсем другая жизнь, - рассказывает он. - Устроился художником-оформителем на завод «Буревестник» в Гатчине. В 1991 году поступил в рисовальные классы при Академии художеств. С конца 1990-х регулярно занимаюсь живописью. В Белогорке у меня есть своя мастерская. Дружу с художником Сергеем Ильиным, ездил сначала к нему на пленэры в Елизаветино, потом в Калитино.

Олег Бирюков пишет в основном пейзажи и натюрморты. В его работах много света, тепла и ярких красок — как память о южном детстве. Художник работает в «живой» технике мастихиновой живописи, то есть в качестве инструмента использует мастихин, дающий широкие рельефные мазки. В итоге получаются творения, отличающиеся фактурностью, объемом, непривычной чистотой красок. Экспериментируя в этом стиле, Олег Бирюков выходит за рамки художественного реализма, приближаясь в своих работах к сюрреализму.

- Как бы не экспериментировал художник, академическая школа всегда в его творчестве присутствует, - говорит Олег Юрьевич. - Со временем я почувствовал желание двигаться дальше, развиваться. Одним из первых таких экспериментов стала серия работ в восточном стиле — яркие, очень солнечные натюрморты с чайниками, бутылками.

Оказывается, вдохновение для творчества можно черпать, и не выходя из дома.

- Моя мастерская расположена в моей квартире, - говорит Олег Юрьевич. - Конечно, настроение от многого зависит, но толчок, вдохновение дает запах красок из мастерской. Зашел туда, вдохнул этот запах, погрузился в эту атмосферу, и вот уже опять хочется работать. И все-таки очень хочется на природу, писать с натуры. Все художники ждут этого с огромным нетерпением. Выходить наружу не боюсь, но очень жду солнца и тепла. Скорее бы все это нормализовалось. Очень жаль людей, ведь особенной стабильности у нас и прежде не было. Хочется, чтобы люди радовались, трудились, отдыхали нормально. Хочется, чтобы жизнь продолжалась!

Член Гатчинского товарищества художников Олег Бирюков — участник многих выставок, его работы хранятся в частных коллекциях, в том числе, за рубежом. В планах Олега Юрьевича — подготовка к персональной юбилейной выставке, которая намечена на март 2021 года. А еще Олег Бирюков готовится к вступлению в Союз художников Санкт-Петербурга. Пожелаем ему удачи во всех его начинаниях!



