Коммунальные службы принимают ленинградцев в «виртуальных» кабинетах

В ГУП «Леноблводоканал» круглосуточно работает диспетчерская служба, куда можно обратиться по телефону 8(812)4090001.

Вопросы можно направлять на электронную почту info@vodokanal-lo.ru.

Подать заявку на подключение к сетям —http://vodokanal-lo.ru/uslugi/podklyuchenie-k-seti/.

Сообщить об открытом люке —http://vodokanal-lo.ru/feedback/forma-otkrytyy-lyuk/.

Вопросы также можно задавать в группе «Леноблводоканала» ВКонтакте — https://vk.com/vodokanallo и аккаунте в Инстаграм — https://www.instagram.com/vodokanallo/.

Работает колл-центр «Фонда капитального ремонта Ленинградской области» — 8 (812) 320-99-15. Задать вопрос можно через форму обратной связи http://kapremlo47.ru/question/. Направить обращение по электронной почте: reg.operator@lokaprem.ru и через социальные сети — ВКонтакте https://vk.com/kapremont47 и в Инстаграм — https://www.instagram.com/kapremont47/.

Гарантирующими поставщиками электроэнергии на территории Ленинградской области также проработаны механизмы дистанционного взаимодействия с жителями региона. Подробная информация размещена здесь:

— АО «Петербургская сбытовая компания» https://pesc.ru/for_clients/regulations/ (телефон горячей линии: 8 (812) 678-96-00 и 8 (813) 787-08-89);

— ООО «РКС-энерго» http://www.rks-energo.ru/ (телефон горячей линии: 8(800)600-86-61);

— Октябрьский филиал ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» https://ruses.ru/ (телефон горячей линии: 8(800)550-70-04).

При возникновении сбоев в работе объектов жизнеобеспечения, ограничения электро-, тепло-, газо- или водоснабжения, необходимо обращаться на круглосуточную горячую линию единой дежурно-диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области по телефону: 8(812) 308-00-11.

Справочник аварийно-диспетчерских служб и «горячих» линий администраций муниципальных образований и управляющих организаций размещен на сайте Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области — https://ghi.lenobl.ru/ru/programm/telefony-goryachih-linij/

В случае отсутствия по каким-либо причинам связи с диспетчерскими службами управляющих компаний, необходимо обращаться на горячую линию Комитета госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.

С подробной информацией по передаче показателей приборов учета и дистанционной оплате квитанций можно ознакомиться на сайте Единого расчетно-информационного центра Ленинградской области — http://epd47.ru/ или позвонить в колл-центр — 8 (812) 630-20-10. Для решения вопросов дистанционного получения квитанций, оплаты с минимальной комиссией, выборочной оплаты по услугам, можно воспользоваться сервисом личного кабинета — https://lk.epd47.ru/Account/LogOn.

Если не удается получить ответ на вопрос в личном кабинете, можно заполнить форму обратной связи на сайте http://epd47.ru, написать ВКонтакте https://vk.com/eirclo или Инстаграм https://www.instagram.com/eirc_lo/.

Граждане, создавшие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, имеют в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) личный кабинет. В нем открывается доступ к электронным сервисам ЖКХ. В их числе — получение информации о задолженностях по помещениям; получение информации по дому о договорах с организациями, председателях и членах совета многоквартирного дома, капитальном ремонте; внесение показаний приборов учета; проверка статистики по помещению; получение информации об установленных приборах учета; онлайн-оплата услуг ЖКХ по любому лицевому счету; получение информации о льготах и субсидиях; поиск на карте сведений о домах и обслуживающих организациях; проверка лицензии управляющей компании; направление обращений и жалоб в уполномоченные органы и организации. Войти в личный кабинет ГИС ЖКХ можно по ссылке — https://my.dom.gosuslugi.ru/citizen-cabinet/.