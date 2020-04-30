Коммунальные службы принимают ленинградцев в «виртуальных» кабинетах

В
ГУП «Леноблводоканал» круглосуточно работает диспетчерская
служба, куда можно обратиться по телефону 8(812)4090001.
Вопросы можно направлять
на электронную почту info@vodokanal-lo.ru.
Подать заявку на
подключение к сетям —http://vodokanal-lo.ru/uslugi/podklyuchenie-k-seti/.
Сообщить об открытом люке
—http://vodokanal-lo.ru/feedback/forma-otkrytyy-lyuk/.
Вопросы также можно
задавать в группе «Леноблводоканала» ВКонтакте — https://vk.com/vodokanallo и
аккаунте в Инстаграм — https://www.instagram.com/vodokanallo/.
Работает
колл-центр «Фонда капитального ремонта Ленинградской области»
— 8 (812) 320-99-15. Задать вопрос можно через форму обратной связи
http://kapremlo47.ru/question/.
Направить обращение по электронной почте: reg.operator@lokaprem.ru и
через социальные сети — ВКонтакте https://vk.com/kapremont47 и в Инстаграм —
https://www.instagram.com/kapremont47/.
Гарантирующими
поставщиками электроэнергии на территории Ленинградской области также
проработаны механизмы дистанционного взаимодействия с жителями региона.
Подробная информация размещена здесь:
—
АО «Петербургская сбытовая компания»
https://pesc.ru/for_clients/regulations/ (телефон горячей линии: 8 (812)
678-96-00 и 8 (813) 787-08-89);
—
ООО «РКС-энерго» http://www.rks-energo.ru/ (телефон
горячей линии: 8(800)600-86-61);
—
Октябрьский филиал ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» https://ruses.ru/
(телефон горячей линии: 8(800)550-70-04).
При возникновении сбоев в
работе объектов жизнеобеспечения, ограничения электро-, тепло-, газо- или
водоснабжения, необходимо обращаться на круглосуточную горячую линию единой дежурно-диспетчерской службы
жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области по телефону: 8(812)
308-00-11.
Справочник
аварийно-диспетчерских служб и «горячих» линий администраций муниципальных
образований и управляющих организаций размещен на сайте Комитета
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области — https://ghi.lenobl.ru/ru/programm/telefony-goryachih-linij/
В случае отсутствия по
каким-либо причинам связи с диспетчерскими службами управляющих компаний,
необходимо обращаться на горячую линию Комитета
госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.
С подробной информацией
по передаче показателей приборов учета и дистанционной оплате квитанций можно
ознакомиться на сайте Единого
расчетно-информационного центра Ленинградской области — http://epd47.ru/
или позвонить в колл-центр — 8 (812) 630-20-10. Для решения вопросов
дистанционного получения квитанций, оплаты с минимальной комиссией, выборочной
оплаты по услугам, можно воспользоваться сервисом личного кабинета —
https://lk.epd47.ru/Account/LogOn.
Если не удается получить
ответ на вопрос в личном кабинете, можно заполнить форму обратной связи на
сайте http://epd47.ru, написать ВКонтакте https://vk.com/eirclo или Инстаграм
https://www.instagram.com/eirc_lo/.
Граждане, создавшие
подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, имеют в Государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) личный
кабинет. В нем открывается доступ к электронным сервисам ЖКХ. В их числе —
получение информации о задолженностях по помещениям; получение информации по
дому о договорах с организациями, председателях и членах совета
многоквартирного дома, капитальном ремонте; внесение показаний приборов учета;
проверка статистики по помещению; получение информации об установленных
приборах учета; онлайн-оплата услуг ЖКХ по любому лицевому счету; получение
информации о льготах и субсидиях; поиск на карте сведений о домах и
обслуживающих организациях; проверка лицензии управляющей компании; направление
обращений и жалоб в уполномоченные органы и организации. Войти в личный кабинет
ГИС ЖКХ можно по ссылке — https://my.dom.gosuslugi.ru/citizen-cabinet/.