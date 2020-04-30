Оплата жилищно-коммунальных услуг должна быть своевременной!

Очень важно, чтобы в
столь сложное время сфера ЖКХ работала без сбоев. Коммунальные предприятия
Ленинградской области сегодня трудятся в усиленном режиме и делают все
возможное, чтобы в ваши дома бесперебойно поступали вода, тепло, электричество,
газ. Эту бесперебойную подачу обеспечивает труд тысяч людей!
Неплатежи значительно
ослабят отрасль. Только с вашей поддержкой, при хорошей платежной дисциплине,
мы все выстоим в это непростое время!
Обратите внимание:
удобнее всего в период самоизоляции оплачивать услуги онлайн. Мы рекомендуем абонентам пользоваться
онлайн-сервисами ваших банков, в том числе Сбербанка, а также личным кабинетом
на портале epd47.ru - это сайт Единого
информационно-расчетного центра Ленинградской области.