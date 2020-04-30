Оплата жилищно-коммунальных услуг должна быть своевременной!

Оплата жилищно-коммунальных услуг должна быть своевременной!

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 424 до 1 января 2021 года отменены пени за жилищно-коммунальные услуги, в том числе услуги ресурсоснабжающих организаций, ТКО и капремонт. Вместе с тем убедительно просим вас своевременно оплачивать ЖКУ, не копить долги!

Рубрики : ЖКХ     30 Apr 2020

Очень важно, чтобы в столь сложное время сфера ЖКХ работала без сбоев. Коммунальные предприятия Ленинградской области сегодня трудятся в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы в ваши дома бесперебойно поступали вода, тепло, электричество, газ. Эту бесперебойную подачу обеспечивает труд тысяч людей!

Неплатежи значительно ослабят отрасль. Только с вашей поддержкой, при хорошей платежной дисциплине, мы все выстоим в это непростое время!

Обратите внимание: удобнее всего в период самоизоляции оплачивать услуги онлайн.  Мы рекомендуем абонентам пользоваться онлайн-сервисами ваших банков, в том числе Сбербанка, а также личным кабинетом на портале epd47.ru  - это сайт Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области.

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