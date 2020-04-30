Оплата жилищно-коммунальных услуг должна быть своевременной!

Очень важно, чтобы в столь сложное время сфера ЖКХ работала без сбоев. Коммунальные предприятия Ленинградской области сегодня трудятся в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы в ваши дома бесперебойно поступали вода, тепло, электричество, газ. Эту бесперебойную подачу обеспечивает труд тысяч людей!

Неплатежи значительно ослабят отрасль. Только с вашей поддержкой, при хорошей платежной дисциплине, мы все выстоим в это непростое время!

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