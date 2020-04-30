Тарифы на мусор снижены

Комитет по тарифам и
ценовой политики Ленинградской области утвердил приказ об изменении тарифа на
твердые коммунальные отходы за кубометр, в связи с изменением нормативов на
плотность.
Так, для юридических лиц
снижен на 14% тариф за кубический метр – с 926,26 рублей до 793,23 рублей.
Снижение тарифов и нормативов накопления позволят также снизить плату для граждан.
Для многоквартирных домов
плата за квадратный метр снизится на 3,8% к существующей, и составит 5,39
рублей в месяц (ранее – 5,60 рублей) и на 15,1% к тарифам декабря 2019 года.
Для индивидуальных домов
изменится принцип оплаты. Она будет осуществляться не с домовладения, а с
количества проживающих или собственников в размере 98,58 рублей с человека.
Таким образом, снижение
платы для индивидуальных домов еще значительнее – на 71% для домов с одним
проживающим или без зарегистрированных жителей (98,58 рублей вместо 331 рублей
в месяц) и на 43,4% для домов с двумя проживающими (197,16 рублей вместо 331
рублей в месяц). Если в доме проживает три человека, плата снижается на 11%.
Новые тарифы и принцип
оплаты для индивидуальных домов будут применяться при расчётах с мая.