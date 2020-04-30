«Вилка Мигом» поможет пережить пандемию

Кафе «Вилка Мигом» расположено в промышленной зоне деревни Малые Колпаны и обеспечивает питанием предприятия Гатчины и Гатчинского района. Постоянными клиентами компании являются салоны красоты, магазины, государственные учреждения, промышленные предприятия. В самом кафе «Вилка Мигом» открыт зал на 25 человек, где сотрудники близлежащих производств могут пообедать. Точнее, могли - сегодня зал закрыт по постановлению Роспотребнадзора, и организована бесконтактная зона выдачи заказов.

В первую неделю объявленного режима самоизоляции выручка предприятия общественного питания существенно снизилась, а продукты в связи с пандемией коронавируса подорожали. Стоимость муки, риса и лука выросла на 10 %, гречка подорожала почти в три раза. Неоправданно вырос в цене имбирь, который молва наделила чудодейственными свойствами, подорожали лимоны.

Руководители компании «Вилка Мигом» развернули рекламную кампанию в интернете и довольно быстро обросли новыми заказчиками, которые стали оформлять доставку обедов непосредственно на дом.

- Не каждый может ежедневно выходить в магазин за продуктами, да и готовить постоянно не всегда хочется. Мы предлагаем обед из четырех блюд всего за 180 рублей. Каждый день в нашем меню – на выбор три салата, три гарнира, три горячих блюда и три супа. Доставка по Гатчине – бесплатная. Курьер приезжает в маске и перчатках, - сказал Рустам Шодиев.

Очередным заказчиком комплексного питания стала Гатчинская клиническая больница. В компанию «Вилка Мигом» обратилось руководство медучреждения с просьбой организовать доставку завтраков, обедов и ужинов для врачей Сиверской больницы, перепрофилированной под инфекционное отделение для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией.

Больничное питание для пациентов является диетическим и не подходит врачам и медсестрам, которые за одну смену тратят большое количество энергии, особенно работая в противочумных костюмах.

Для медицинских сотрудников была рассчитана ежедневная суточная норма питания, которая составила 3500 килокалорий. Рустам Шодиев ежедневно привозит завтраки в Сиверскую больницу к 8 утра, к 13.00 доставляет обеды и к 19.00 – ужины. Передача блюд происходит бесконтактным способом: все контейнеры он выставляет на стол перед входом в больницу, после чего медсотрудник их забирает. Для фасовки блюд используется одноразовая посуда, которая потом утилизируется прямо в больнице. В случае использования многоразовой посуды, она также не возвращается и подлежит специальной утилизации.

На Пасху повара сделали врачам подарок – приготовили крашеные яйца и испекли шоколадный торт по случаю дня рождения одного из врачей.

Через несколько дней в компанию «Вилка Мигом» обратилось руководство Гатчинской КМБ с просьбой организовать аналогичное питание для медицинских сотрудников терапевтического отделения Гатчинской больницы, которое закрылось на карантин. С 25 апреля Рустам Шодиев привозит трехразовое питание также для сотрудников хирургического отделения Гатчинской КМБ и одного из отделений Вырицкой больницы.

- Для нас важно поддержать медиков, которые работают в тяжелых условиях, порой рискуя своим здоровьем и жизнью. Мы работаем практически по себестоимости, отвозим им питание бесплатно. Мы помогаем им, а они, в свою очередь, обеспечивают работой сотрудников нашего кафе, - сказал Рустам Шодиев.

Для организации безопасной работы повара используют индивидуальные средства защиты. Стоимость перчаток, шапочек и передников осталась прежней, а вот маски они научились шить сами, так как цена на них в магазинах и аптеках выросла в десятки раз.

Для производства защитных респираторов руководители компании «Вилка Мигом» закупили в большом количестве нетканый материал спанбонд и попросили одного из своих заказчиков отлить металлическое лекало респиратора. Сложенный в восемь слоев спанбонд вырезается по лекалу и запаивается. В качестве резинок, которые сегодня также не достать, используются резинки от одноразовых шапочек. Таким образом, изготовление одной макси занимает 1,5 минуты, а ее себестоимость составляет три рубля.

Перед началом смены у каждого сотрудника измеряют температуру. Они обрабатывают руки дезинфицирующим средством, которое в компании «Вилка Мигом» изготавливают сами с помощью спирта, фукорцина и глицерина. Четыре – пять раз в день полы моют жидкостью с содержанием 15 % хлора. Каждые два часа дезинфицирующим средством обрабатывают контактные поверхности.

В горячем, холодном цехах и в коридорах установлены информационные таблички, напоминающие о правилах поведения во время пандемии – не прикасаться к лицу, пользоваться одноразовыми средствами защиты, соблюдать социальную дистанцию. Ежедневно ведется журнал здоровья сотрудников.

После приготовления пищи все приборы и посуду сначала моют водой, потом обрабатывают спиртом, потом еще раз моют: большие предметы – вручную, маленькие – в посудомоечной машине при температуре 70 градусов.

Курьеры не допускаются внутрь производственных помещений, они получают заказы на входе. Им температуру измеряют каждый раз после возвращения с очередного заказа. Все денежные средства, которые привозит курьер, обрабатывают дезинфицирующими средствами и кварцуют в течение 15 минут в целях безопасности.

Сотрудники компании подвозят друг друга на работу, чтобы как можно реже пользоваться общественным транспортом. Во многом благодаря соблюдению этих мер безопасности среди сотрудников компании «Вилка Мигом» заболевших нет.

- Если изначально наши продажи просели на 65 %, то сегодня этот уровень достиг 20 %. Надеемся в ближайшее время вернуть свой прежний оборот и получить обещанную поддержку государства, чтобы и дальше радовать своих клиентов вкусными обедами, - сказал Рустам Шодиев.

Фото Ольги Фирсовой