«Вилка Мигом» поможет пережить пандемию

Кафе «Вилка Мигом»
расположено в промышленной зоне деревни Малые Колпаны и обеспечивает питанием
предприятия Гатчины и Гатчинского района. Постоянными клиентами компании
являются салоны красоты, магазины, государственные учреждения, промышленные
предприятия. В самом кафе «Вилка Мигом» открыт зал на 25 человек, где
сотрудники близлежащих производств могут пообедать. Точнее, могли - сегодня зал
закрыт по постановлению Роспотребнадзора, и организована бесконтактная зона
выдачи заказов.
В первую неделю
объявленного режима самоизоляции выручка предприятия общественного питания
существенно снизилась, а продукты в связи с пандемией коронавируса подорожали.
Стоимость муки, риса и лука выросла на 10 %, гречка подорожала почти в три
раза. Неоправданно вырос в цене имбирь, который молва наделила чудодейственными
свойствами, подорожали лимоны.
Руководители компании
«Вилка Мигом» развернули рекламную кампанию в интернете и довольно быстро
обросли новыми заказчиками, которые стали оформлять доставку обедов
непосредственно на дом.
- Не каждый может
ежедневно выходить в магазин за продуктами, да и готовить постоянно не всегда
хочется. Мы предлагаем обед из четырех блюд всего за 180 рублей. Каждый день в
нашем меню – на выбор три салата, три гарнира, три горячих блюда и три супа.
Доставка по Гатчине – бесплатная. Курьер приезжает в маске и перчатках, -
сказал Рустам Шодиев.
Очередным заказчиком
комплексного питания стала Гатчинская клиническая больница. В компанию «Вилка
Мигом» обратилось руководство медучреждения с просьбой организовать доставку
завтраков, обедов и ужинов для врачей Сиверской больницы, перепрофилированной
под инфекционное отделение для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией.
Больничное питание для
пациентов является диетическим и не подходит врачам и медсестрам, которые за
одну смену тратят большое количество энергии, особенно работая в противочумных
костюмах.
Для медицинских
сотрудников была рассчитана ежедневная суточная норма питания, которая
составила 3500 килокалорий. Рустам Шодиев ежедневно привозит завтраки в
Сиверскую больницу к 8 утра, к 13.00 доставляет обеды и к 19.00 – ужины.
Передача блюд происходит бесконтактным способом: все контейнеры он выставляет
на стол перед входом в больницу, после чего медсотрудник их забирает. Для
фасовки блюд используется одноразовая посуда, которая потом утилизируется прямо
в больнице. В случае использования многоразовой посуды, она также не
возвращается и подлежит специальной утилизации.
На Пасху повара сделали
врачам подарок – приготовили крашеные яйца и испекли шоколадный торт по случаю
дня рождения одного из врачей.
Через несколько дней в
компанию «Вилка Мигом» обратилось руководство Гатчинской КМБ с просьбой
организовать аналогичное питание для медицинских сотрудников терапевтического
отделения Гатчинской больницы, которое закрылось на карантин. С 25 апреля
Рустам Шодиев привозит трехразовое питание также для сотрудников хирургического
отделения Гатчинской КМБ и одного из отделений Вырицкой больницы.
- Для нас важно
поддержать медиков, которые работают в тяжелых условиях, порой рискуя своим
здоровьем и жизнью. Мы работаем практически по себестоимости, отвозим им
питание бесплатно. Мы помогаем им, а они, в свою очередь, обеспечивают работой
сотрудников нашего кафе, - сказал Рустам Шодиев.
Для организации
безопасной работы повара используют индивидуальные средства защиты. Стоимость
перчаток, шапочек и передников осталась прежней, а вот маски они научились шить
сами, так как цена на них в магазинах и аптеках выросла в десятки раз.
Для производства защитных
респираторов руководители компании «Вилка Мигом» закупили в большом количестве
нетканый материал спанбонд и попросили одного из своих заказчиков отлить
металлическое лекало респиратора. Сложенный в восемь слоев спанбонд вырезается
по лекалу и запаивается. В качестве резинок, которые сегодня также не достать, используются
резинки от одноразовых шапочек. Таким образом, изготовление одной макси
занимает 1,5 минуты, а ее себестоимость составляет три рубля.
Перед началом смены у
каждого сотрудника измеряют температуру. Они обрабатывают руки дезинфицирующим
средством, которое в компании «Вилка Мигом» изготавливают сами с помощью
спирта, фукорцина и глицерина. Четыре – пять раз в день полы моют жидкостью с
содержанием 15 % хлора. Каждые два часа дезинфицирующим средством обрабатывают
контактные поверхности.
В горячем, холодном цехах
и в коридорах установлены информационные таблички, напоминающие о правилах
поведения во время пандемии – не прикасаться к лицу, пользоваться одноразовыми
средствами защиты, соблюдать социальную дистанцию. Ежедневно ведется журнал
здоровья сотрудников.
После приготовления пищи
все приборы и посуду сначала моют водой, потом обрабатывают спиртом, потом еще
раз моют: большие предметы – вручную, маленькие – в посудомоечной машине при
температуре 70 градусов.
Курьеры не допускаются
внутрь производственных помещений, они получают заказы на входе. Им температуру
измеряют каждый раз после возвращения с очередного заказа. Все денежные
средства, которые привозит курьер, обрабатывают дезинфицирующими средствами и
кварцуют в течение 15 минут в целях безопасности.
Сотрудники компании
подвозят друг друга на работу, чтобы как можно реже пользоваться общественным
транспортом. Во многом благодаря соблюдению этих мер безопасности среди
сотрудников компании «Вилка Мигом» заболевших нет.
- Если изначально наши продажи
просели на 65 %, то сегодня этот уровень достиг 20 %. Надеемся в ближайшее
время вернуть свой прежний оборот и получить обещанную поддержку государства,
чтобы и дальше радовать своих клиентов вкусными обедами, - сказал Рустам
Шодиев.
Фото Ольги Фирсовой