Школьники примут участие во всероссийской акции «Летопись сердец»

Все видеоролики, отправленные на почту letopisserdec@yandex.ru, будут опубликованы в «Яндекс.Эфире» 9 мая 2020 года. По желанию авторы могут выложить видеоролики в свои социальные сети с хештегами #летописьсердец, #культурныймарафон, #культуровень, чтобы у большего количества людей появилось желание стать участником Всероссийской онлайн-акции «Летопись сердец».

«Поэзия часто помогала людям сохранить крепость духа и веру в лучшее даже в самые тяжелые времена. В преддверии 9 Мая мы предлагаем языком поэзии вспомнить своих близких, которые прошли через те страшные годы, и отдать дань уважения их подвигу. Приглашаем всех желающих поддержать акцию и поздравить ветеранов», – сказала заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Для подготовки к чтению стихотворения народный артист России Евгений Миронов провёл видео-мастер-класс со школьниками Саратовской области. Примером разбора стихотворения стал отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин».

Условия акции «Летопись сердец»

Участники акции – школьники 1-11 классов.

Формат участия – запись видеоролика.

Запишите видео со стихотворением на тему Великой Отечественной войны.

Представьтесь, укажите имя, фамилию, класс, город, кому вы посвящаете стихотворение, укажите автора и название стихотворения.

Если у вас сохранился портрет родственника-участника событий ВОВ, вы можете представить его в видео, и ваш ролик может быть опубликован на сайте движения «Бессмертный полк»: moypolk.ru.

Продолжительность видеоролика – от 15 секунд до 5 минут.

Минимальное разрешение видео – 1280 × 720 пикселей.

Загрузите видеоролики на любой файлообменник («Яндекс.Диск», «Google.Диск», «Mail.Облако» и т.д.) и отправьте ссылки на них организаторам на почту letopisserdec@yandex.ru до 8 мая 2020 г.

В теле письма укажите фамилию, имя чтеца, город, автора и название стихотворения.

По желанию вы можете выложить видеоролики в свои социальные сети с хештегами #летописьсердец, #культурныймарафон, #культуровень.