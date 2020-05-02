Школьники примут участие во всероссийской акции «Летопись сердец»

Все видеоролики, отправленные на почту letopisserdec@yandex.ru, будут опубликованы в «Яндекс.Эфире» 9 мая 2020 года. По желанию авторы могут выложить видеоролики в свои социальные сети с хештегами #летописьсердец, #культурныймарафон, #культуровень, чтобы у большего количества людей появилось желание стать участником Всероссийской онлайн-акции «Летопись сердец».
«Поэзия часто помогала
людям сохранить крепость духа и веру в лучшее даже в самые тяжелые времена. В
преддверии 9 Мая мы предлагаем языком поэзии вспомнить своих близких, которые
прошли через те страшные годы, и отдать дань уважения их подвигу. Приглашаем
всех желающих поддержать акцию и поздравить ветеранов», – сказала заместитель
Министра культуры РФ Ольга Ярилова.
Для подготовки к чтению
стихотворения народный артист России Евгений Миронов провёл видео-мастер-класс
со школьниками Саратовской области. Примером разбора стихотворения стал отрывок
из поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин».
Условия
акции «Летопись сердец»
Участники акции –
школьники 1-11 классов.
Формат участия – запись
видеоролика.
Запишите видео со
стихотворением на тему Великой Отечественной войны.
Представьтесь, укажите
имя, фамилию, класс, город, кому вы посвящаете стихотворение, укажите автора и
название стихотворения.
Если у вас сохранился
портрет родственника-участника событий ВОВ, вы можете представить его в видео,
и ваш ролик может быть опубликован на сайте движения «Бессмертный полк»:
moypolk.ru.
Продолжительность видеоролика
– от 15 секунд до 5 минут.
Минимальное разрешение
видео – 1280 × 720 пикселей.
Загрузите видеоролики на
любой файлообменник («Яндекс.Диск», «Google.Диск», «Mail.Облако» и т.д.) и
отправьте ссылки на них организаторам на почту letopisserdec@yandex.ru до 8 мая
2020 г.
В теле письма укажите
фамилию, имя чтеца, город, автора и название стихотворения.
По желанию вы можете
выложить видеоролики в свои социальные сети с хештегами #летописьсердец,
#культурныймарафон, #культуровень.