Исторические фильмы и лекции в режиме онлайн – на портале Президентской библиотеки

Так, в соответствии с программой трансляций с 4 по 8 мая у каждого пользователя есть возможность узнать о государственной и социальной политике Екатерины Великой, об истории здания Синода, где сегодня располагается Президентская библиотека, о Синодальной типографии и Синодальной библиотеке, об обер-прокурорах и членах Синода. Документальный фильм «Смольный» и видеолекция «250 лет Смольному институту благородных девиц» расскажут подробно об истории Смольного института благородных девиц.

Ряд видеоматериалов посвящен Дню Великой Победы. Видеофильм «Победа на всех одна» расскажет о неоценимом вкладе в Победу в Великой Отечественной войне всех шестнадцати социалистических республик, входивших в СССР. Лекция доктора исторических наук, профессора Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Кирилла Назаренко посвящена тенденциям современной историографии Великой Отечественной войны. Фильм из цикла «На пути к Великой Победе» из коллекции документальных фильмов исторического канала «365 дней ТВ» «Несокрушимая и легендарная» повествует об истории 2-й Гвардейской армии на полях сражений Великой Отечественной войны.

На портале Президентской библиотеки состоится трансляция всех фильмов документальной трилогии «Финал», которая рассказывает о последних боях в период Великой Отечественной войны на территории Европы, а также о самой масштабной войсковой операции того времени – Берлинской стратегической наступательной операции.

В фильме «Письма с фронта» зрители познакомятся с семейными историями, фотографиями, письмами участников Великой Отечественной войны. Мультимедийные странички озвучили дети, занимающиеся в школе молодых профессионалов «M-Art» в составе СПб ГБУДО Центра творческого развития и гуманитарного образования детей «На Васильевском».

С расписанием трансляций фильмов и видеолекций на ближайшую неделю можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе Интернет-вещание.

Всегда рады встречам на нашем портале!