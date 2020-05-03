Исторические фильмы и лекции в режиме онлайн – на портале Президентской библиотеки

Так,
в соответствии с программой трансляций с 4 по 8 мая у каждого пользователя есть
возможность узнать о государственной и социальной политике Екатерины Великой,
об истории здания Синода, где сегодня располагается Президентская библиотека, о
Синодальной типографии и Синодальной библиотеке, об обер-прокурорах и членах
Синода. Документальный фильм «Смольный»
и видеолекция «250 лет Смольному институту
благородных девиц» расскажут подробно об истории Смольного института благородных
девиц.
Ряд видеоматериалов посвящен Дню
Великой Победы. Видеофильм «Победа на
всех одна» расскажет о неоценимом вкладе в Победу в Великой Отечественной войне
всех шестнадцати социалистических республик, входивших в СССР. Лекция доктора
исторических наук, профессора Института истории Санкт-Петербургского
государственного университета Кирилла Назаренко посвящена тенденциям
современной историографии Великой Отечественной войны. Фильм из цикла «На пути
к Великой Победе» из коллекции документальных фильмов исторического канала «365
дней ТВ» «Несокрушимая и легендарная» повествует об истории 2-й Гвардейской
армии на полях сражений Великой Отечественной войны.
На портале Президентской библиотеки
состоится трансляция всех фильмов документальной трилогии «Финал», которая рассказывает
о последних боях в период Великой Отечественной войны на территории Европы, а
также о самой масштабной войсковой операции того времени – Берлинской
стратегической наступательной операции.
В фильме «Письма с фронта» зрители
познакомятся с семейными историями, фотографиями, письмами участников Великой
Отечественной войны. Мультимедийные странички озвучили дети, занимающиеся в школе
молодых профессионалов «M-Art» в составе
СПб ГБУДО Центра творческого развития и гуманитарного образования детей «На
Васильевском».
С расписанием трансляций фильмов и
видеолекций на ближайшую неделю можно ознакомиться на портале Президентской
библиотеки в разделе Интернет-вещание.
Всегда рады встречам на нашем
портале!