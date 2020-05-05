Ленинградский «Бессмертный полк» готовится к виртуальному шествию

9 мая, в честь 75-летия Великой Победы, в прямом эфире телеканала ЛенТВ24, на официальном сайте правительства Ленинградской области и группе «Ленинградская область» в социальной сети ВКонтакте шествие «Бессмертного полка» пройдет онлайн в память о тех, кто погиб на полях сражений Великой Отечественной, и тех, кто вернулся с войны.

Прямо сейчас, в альбоме «Бессмертный полк онлайн» на странице Центра «Молодежный» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/album-17123883_274147274 или https://vk.com/album-17123883_274466782, создается единая база фотографий участников виртуального шествия — героев-фронтовиков и тружеников тыла, из которой сформируется видеоряд.

Напоминаем, чтобы рассказать о подвиге своих родных фронтовиков, блокадников, партизан или тружеников тыла:

1. Сфотографируйтесь с портретом вашего родственника — участника Великой Отечественной войны или с ним самим.

2. Сфотографируйте отдельно портрет или вашего родственника.

3. Выложите фотографии в альбоме https://vk.com/album-17123883_274147274 или https://vk.com/album-17123883_274466782.

К снимку можно приложить краткий рассказ о судьбе победителя.

С подробной информацией об акции можно познакомиться в группе Центра «Молодёжный» в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/logumolodejniy.