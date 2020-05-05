Ленинградский «Бессмертный полк» готовится к виртуальному шествию

9 мая, в честь 75-летия Великой Победы,
в прямом эфире телеканала ЛенТВ24, на официальном сайте правительства
Ленинградской области и группе «Ленинградская область» в социальной сети
ВКонтакте шествие «Бессмертного полка» пройдет онлайн в память о тех, кто погиб
на полях сражений Великой Отечественной, и тех, кто вернулся с войны.
Прямо сейчас, в альбоме «Бессмертный
полк онлайн» на странице Центра «Молодежный» в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/album-17123883_274147274 или
https://vk.com/album-17123883_274466782, создается единая база фотографий
участников виртуального шествия — героев-фронтовиков и тружеников тыла, из
которой сформируется видеоряд.
Напоминаем, чтобы рассказать о подвиге
своих родных фронтовиков, блокадников, партизан или тружеников тыла:
1. Сфотографируйтесь с портретом вашего
родственника — участника Великой Отечественной войны или с ним самим.
2. Сфотографируйте отдельно портрет или
вашего родственника.
3. Выложите фотографии в альбоме
https://vk.com/album-17123883_274147274 или https://vk.com/album-17123883_274466782.
К снимку можно приложить краткий рассказ
о судьбе победителя.
С подробной информацией об акции можно
познакомиться в группе Центра «Молодёжный» в социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/logumolodejniy.