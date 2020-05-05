«Ленинградский гектар» ждет трудолюбивых и предприимчивых

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области начинает с 15 мая прием заявок от желающих принять участие в конкурсе на получение земельного участка и гранта для ведения фермерского хозяйства.

Это уже второй по счёту в 2020 году тур распределения земельных участков и грантов. Участки предоставляются в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах, при этом для получения субсидии софинансирование из собственных средств не является обязательным условием.

«Сегодня мы видим программу «Ленинградский гектар» как одну из антикризисных мер поддержки граждан. Мы предоставляем на льготных условиях землю в удаленных районах с чистой экологией. Одновременно выделяем грант в 3 млн рублей и даем возможность начинающим фермерам получать любые из более чем 40 субсидий, которые есть в регионе для предприятий АПК. Таким образом мы поддерживаем тех, кто создает новые производства, новые рабочие места, наполняет жизнью удаленные уголки Ленинградской области», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Соискателям гранта необходимо предоставить пакет документов и бизнес-план. После проверки документов на соответствие требованиям конкурса претенденты будут приглашены на очную защиту проектов.

Средства гранта можно потратить на приобретение сельскохозяйственных животных, семян, техники, оборудования и бытового обустройства на территории того муниципального образования, где предоставлен земельный участок.

Заявления принимаются до 11 июня 2020 года включительно лично в комитет или почтой России с датой отправки письма не позднее 11 июня. Подробная информация об условиях получения гранта размещена на сайте комитета по АПК.