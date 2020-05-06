Поправки к Конституции глазами педагога

По
мнению учителя истории и обществознания Гатчинской
гимназии им. Ушинского Ивана Хеорхе, обновленная Конституция ставит во главу
угла права детей и защиту от потрясений старшего поколения. Есть известная фраза, которая говорит: о государстве
можно судить, видя, как оно заботится о стариках и о детях.
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Внимательно изучил поправки в Конституцию и как гражданин, и как учитель
истории и обществознания. – делится Иван Хеорхе. - Практически все изменения мы
разбираем на онлайн-уроках с учениками старших классов. На мой взгляд, наиболее
важные блоки поправок касаются социальных вопросов, детей и культуры.
Сегодняшняя ситуация с эпидемией коронавируса показала, что во всем мире
вопросы медицинского обслуживания должны быть у государства в приоритете. И как
раз поправки в 72 статью позволят получать россиянам ещё более качественную и
доступную медпомощь. Также важны все изменения в Конституции, касающиеся детей.
Я работаю учителем и для меня важно то, что государство закрепляет в главном
документе страны вопрос о том, что дети являются важнейшим приоритетом в политике
России. Также поддерживаю поправки об индексации пенсий.