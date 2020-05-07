Росстат и Музей Победы рассказали о цифрах и лицах Великой Отечественной войны

Потребность в объективной информации о Великой Отечественной войне растет, об этом свидетельствуют попытки пересмотра истории, отметил во время онлайн-конференции руководитель Росстата Павел Малков. По его словам, впервые Росстат опубликовал сборник статистических материалов о Великой Отечественно войне в 2015 году. В нынешнем издании читатели могут найти новые сведения о мобилизации населения, эвакуации, партизанском движении, воинских захоронениях и государственных наградах. Существенно дополнена информация о состоянии бюджета и денежного обращения в военное время, военно-экономическом потенциале Германии к моменту нападения на СССР, нормам снабжения населения и военнослужащих продуктами и другие сведения.

«Во время Великой Отечественной войны ценность точных цифр существенно возросла. Статистика работала непрерывно все годы войны, в полном объеме выполняя свою задачу. В тяжелейших условиях была налажена суточная и декадная отчетность о важнейших видах продукции. Регулярно проводились срочные переписи», — рассказал руководитель Росстата. Статистики не только обеспечивали государственные органы важными сведениями, но и сражались на фронтах: 2744 сотрудника Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР участвовали в боях, 236 из них погибли или пропали без вести. «Сегодня в живых осталось 215 ветеранов фронта и тружеников тыла. Мы помним всех наших ветеранов и стараемся не оставлять ни одного из них без внимания. Именно им посвящен портал «Цифры Победы», где мы собрали информацию о каждом сотруднике ЦСУ, участвовавшем в войне», — отметил Малков. На портале «Цифры Победы» собрано 3692 истории советских статистиков, воевавших на фронте и трудившихся в тылу. В рамках первого этапа проекта они будут переданы во всенародный депозитарий «Лица Победы», оператором которого выступает Музей Победы.

По словам директора Музея Победы Александра Школьника, всенародный депозитарий «Лица Победы» станет самым крупным собранием личных историй людей военного поколения. «Это уникальный коллективный портрет людей военного времени. Важно, что к депозитарию будет обеспечен интерактивный доступ посетителей Музея Победы. Таким образом, у участников проекта «Лица Победы» появится возможность вписать имена своих предков в историю. Мы приглашаем всех принять участие этом проекте, чтобы собрать максимально полную информацию о вкладе нашего народа в Великую Победу», — сказал Александр Школьник на онлайн-конференции.

По результатам соцопроса, проведенного Музеем Победы, более 86% наших сограждан считают, что значение победы в Великой Отечественной войне не теряется с годами. Однако соцопрос показал и снижение интереса к Великой Отечественной войне среди молодежи. По словам Школьника, проект всенародного депозитария «Лица Победы» стал ответом на этот вызов. Запрос на поддержание исторической памяти подтверждают итоги социологического исследования – более 68% россиян считают, что память о военном поколении нужно обязательно сохранить в музеях и иных учреждениях», — подчеркнул Школьник.

«Статистика работает с объективными цифрами и фактами. Это сухие цифры, но за каждой из них стоят человеческие судьбы и жизни. Наша задача — сохранить память о них», — сказал руководитель Росстата Павел Малков, подводя итоги онлайн-конференции.

Адрес мультимедийного портала Росстата «Цифры победы» — цифрыпобеды.рф.