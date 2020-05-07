Студентам России предлагают сделать ответный ход

Всероссийский
шахматный проект АССК России «Твой ход» проходит в онлайн формате на площадке
www.chess.com. Проект делится на два этапа: заочный — онлайн-турниры, в
которых, участники дивизиональных турниров делятся на два дивизиона: «Запад» и
«Восток». В каждом дивизионе состоится два турнира, по итогам которых участники
проходят в финал. А очный этап запланирован на осень.
Каждый
турнир проводится по швейцарской системе и играется в один день. В рамках
одного дивизиона предусмотрено 13 туров в каждом из турниров, в финале – 15
туров. Контроль времени – 3 минуты на всю партию + 2 секунды на ход, начиная с
первого, каждому участнику.
Для
участников будут организованы тренировки с профессиональными шахматистами, в том числе с Сергеем Карякиным - шахматистом, международным гроссмейстером и
сопредседателем Ассоциация студенческих спортивных клубов России. Сергей
Карякин поддержал будущих участников: «Если верить в себя, не опускать руки и двигаться
к своей цели, то невозможное становится возможным».
Участники,
прошедшие в очный этап чемпионата, получат возможность в течение 2 дней на
выездном мероприятии побороться за звание лучшего шахматиста Проекта.
Победители и призёры Проекта награждаются дипломами и ценными призами от АССК
России. А также все участники Проекта получат электронные сертификаты об
участии и топ-15 финала заочного этапа получат ценный призы от АССК
России.
Регистрация
на соревнования открыта до 10 мая включительно по ссылке: vk.cc/atxLyp.