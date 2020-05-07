Студентам России предлагают сделать ответный ход

Всероссийский шахматный проект АССК России «Твой ход» проходит в онлайн формате на площадке www.chess.com. Проект делится на два этапа: заочный — онлайн-турниры, в которых, участники дивизиональных турниров делятся на два дивизиона: «Запад» и «Восток». В каждом дивизионе состоится два турнира, по итогам которых участники проходят в финал. А очный этап запланирован на осень.

Каждый турнир проводится по швейцарской системе и играется в один день. В рамках одного дивизиона предусмотрено 13 туров в каждом из турниров, в финале – 15 туров. Контроль времени – 3 минуты на всю партию + 2 секунды на ход, начиная с первого, каждому участнику.

Для участников будут организованы тренировки с профессиональными шахматистами, в том числе с Сергеем Карякиным - шахматистом, международным гроссмейстером и сопредседателем Ассоциация студенческих спортивных клубов России. Сергей Карякин поддержал будущих участников: «Если верить в себя, не опускать руки и двигаться к своей цели, то невозможное становится возможным».

Участники, прошедшие в очный этап чемпионата, получат возможность в течение 2 дней на выездном мероприятии побороться за звание лучшего шахматиста Проекта. Победители и призёры Проекта награждаются дипломами и ценными призами от АССК России. А также все участники Проекта получат электронные сертификаты об участии и топ-15 финала заочного этапа получат ценный призы от АССК России.