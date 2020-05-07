Телевизор бросили в подъезде

29-го апреля, вечером, в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от жителя Малого Верево о том, что днем он познакомился на улице с двумя мужчинами и пригласил их к себе домой, чтобы продолжить распивать спиртное. В ходе распития они поссорились, и один из гостей несколько раз ударил хозяина по лицу, после чего новые знакомые забрали из квартиры плазменный телевизор LG с диагонально больше метра стоимостью 18 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении. Однако телевизор далеко не унесли – оставили в подъезде.

Одному из преступников на вид лет тридцать, худой, низкорослый брюнет. Другой – 50-летний, высокий, плотного телосложения, волосы русые.