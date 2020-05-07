Телевизор бросили в подъезде

Телевизор бросили в подъезде

Случайные собутыльники ограбили гостеприимного хозяина прямо у него в квартире в Малом Верево. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рубрики : Криминал     07 May 2020

29-го апреля, вечером, в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от жителя Малого Верево о том, что днем он познакомился на улице с двумя мужчинами и пригласил их к себе домой, чтобы продолжить распивать спиртное. В ходе распития они поссорились, и один из гостей несколько раз ударил хозяина по лицу, после чего новые знакомые забрали из квартиры плазменный телевизор LG с диагонально больше метра стоимостью 18 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении. Однако телевизор далеко не унесли – оставили в подъезде.

Одному из преступников на вид лет тридцать, худой, низкорослый брюнет. Другой – 50-летний, высокий, плотного телосложения, волосы русые.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+