Ленинградские учителя спели #ПесниВеликойПобеды

Ленинградские учителя
приняли участие в онлайн-марафоне «Песни Великой Победы». Они исполнили
«Вечернюю песню» («Город над вольной Невой»), находясь у себя дома, а затем
каждую партию свели в общее видео.
Марафон проходит в
социальных сетях, его запустила президентская платформа «Россия – страна
возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 9 мая
в 14:00 в официальной группе платформы «ВКонтакте» пройдет онлайн-концерт.
Видеоверсии песен военных
лет в исполнении известных артистов уже опубликованы в группе. Подключиться к
марафону может каждый желающий. Для этого нужно записать и выложить видео с
песней в личный аккаунт в социальных сетях с хэштэгом #ПесниВеликойПобеды или
#ПоемПесниПобеды, а также #РоссияСтранаВозможностей и #МинобрнаукиРоссии.
Параллельно с марафоном
проходит еще одна музыкальная акция —
«День Победы на разных языках». Ее суть в исполнении легендарной песни «День
Победы» на родном для себя языке. Жители любой страны мира могут записать видеоролик
с исполнением песни на своем языке и разместить его в соцсетях с хэштегом
#ГимнПобеды.
Кроме того, на сайте
pobeda-2020.ru с 7 мая будет размещена интерактивная панель с сервисом караоке
и подстрочником на языках народов России, бывшего СССР и стран мира (более 100
языков). Лучшие видеоролики покажут по центральным телеканалам и соцмедиа.
Проект организован комитетом «Наша Победа» в партнерстве с Федеральным
агентством по делам национальностей, Россотрудничество, Федеральным агентством
по делам печати и массовых коммуникаций (Роспечати) и др.