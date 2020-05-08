Ленинградские учителя спели #ПесниВеликойПобеды

Ленинградские учителя приняли участие в онлайн-марафоне «Песни Великой Победы». Они исполнили «Вечернюю песню» («Город над вольной Невой»), находясь у себя дома, а затем каждую партию свели в общее видео.

Марафон проходит в социальных сетях, его запустила президентская платформа «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 9 мая в 14:00 в официальной группе платформы «ВКонтакте» пройдет онлайн-концерт.

Видеоверсии песен военных лет в исполнении известных артистов уже опубликованы в группе. Подключиться к марафону может каждый желающий. Для этого нужно записать и выложить видео с песней в личный аккаунт в социальных сетях с хэштэгом #ПесниВеликойПобеды или #ПоемПесниПобеды, а также #РоссияСтранаВозможностей и #МинобрнаукиРоссии.

Параллельно с марафоном проходит еще одна музыкальная акция — «День Победы на разных языках». Ее суть в исполнении легендарной песни «День Победы» на родном для себя языке. Жители любой страны мира могут записать видеоролик с исполнением песни на своем языке и разместить его в соцсетях с хэштегом #ГимнПобеды.

Кроме того, на сайте pobeda-2020.ru с 7 мая будет размещена интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России, бывшего СССР и стран мира (более 100 языков). Лучшие видеоролики покажут по центральным телеканалам и соцмедиа. Проект организован комитетом «Наша Победа» в партнерстве с Федеральным агентством по делам национальностей, Россотрудничество, Федеральным агентством по делам печати и массовых коммуникаций (Роспечати) и др.