Чаще всего мошенники звонят с московских номеров телефонов, которые начинаются с кода «495».

29-го апреля в Войсковицкий отдел полиции обратилась жительница Пудости. Ей позвонил неизвестный с московского номера, представился сотрудником банка и сообщил, что с ее банковского счета списываются деньги. Женщина продиктовала ему данные из смс, и деньги в сумме, без малого, 100 тысяч рублей, ушли в неизвестном направлении.

28-го апреля в полицию обратился уроженец Таджикистана, обманутый аналогичным способом: злоумышленник завладел данными его банковской карты и похитил более шести тысяч рублей.

Жительницу Тайцев обманула по телефону женщина, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка. Поступил звонок с московского номера, и женский голос заявил, что происходят списания денег в Уфу. Чтобы прекратить операции, необходимо продиктовать код безопасности и пароль из смс. Владелица карты продиктовала данные, и произошло списание денег – более 17 тысяч рублей.

В тот же день мошенники обманули и 37-летнюю жительницу Кобрино: под предлогом перевода ее денег на некоторое время на другой счет у женщины выманили код из смс. Похищено 13 тысяч рублей.

5-го мая в Коммунарский отдел полиции обратился 63-летний мужчина: ему поступили звонки с разных мобильных номеров, и злоумышленники путем обмана заставили его перевести 58 тысяч рублей на некий телефонный номер, двумя платежами.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.