Чаще всего мошенники
звонят с московских номеров телефонов, которые начинаются с кода «495».
29-го апреля в
Войсковицкий отдел полиции обратилась жительница Пудости. Ей позвонил
неизвестный с московского номера, представился сотрудником банка и сообщил, что
с ее банковского счета списываются деньги. Женщина продиктовала ему данные из
смс, и деньги в сумме, без малого, 100 тысяч рублей, ушли в неизвестном
направлении.
28-го апреля в полицию
обратился уроженец Таджикистана, обманутый аналогичным способом: злоумышленник
завладел данными его банковской карты и похитил более шести тысяч рублей.
Жительницу Тайцев
обманула по телефону женщина, представившаяся сотрудницей службы безопасности
банка. Поступил звонок с московского номера, и женский голос заявил, что
происходят списания денег в Уфу. Чтобы прекратить операции, необходимо
продиктовать код безопасности и пароль из смс. Владелица карты продиктовала
данные, и произошло списание денег – более 17 тысяч рублей.
В тот же день мошенники
обманули и 37-летнюю жительницу Кобрино: под предлогом перевода ее денег на
некоторое время на другой счет у женщины выманили код из смс. Похищено 13 тысяч
рублей.
5-го мая в Коммунарский
отдел полиции обратился 63-летний мужчина: ему поступили звонки с разных
мобильных номеров, и злоумышленники путем обмана заставили его перевести 58
тысяч рублей на некий телефонный номер, двумя платежами.
По фактам мошенничеств
возбуждены уголовные дела.