Создан навигатор федеральных мер поддержки населению

В навигаторе – 32 федеральные меры поддержки граждан и отдельных групп населения в условиях пандемии. Документ снабжен инструкциями, кто может рассчитывать на поддержку, как воспользоваться конкретной мерой и куда обращаться для ее получения.

Меры поддержки в сборнике структурированы по категориям получателей: граждане России, родители и дети, безработные, учащиеся и учителя, студенты, пожилые люди, люди с инвалидностью, медицинские работники, туристы, иностранные граждане.

Так, к примеру, здесь можно узнать – как дистанционно оформить больничные листы, продлить сроки действия паспортов, водительских удостоверений и банковских карт, приостановить начисления штрафов за услуги ЖКХ, воспользоваться кредитными каникулами или вернуть стоимость билетов на отмененные мероприятия.

В навигаторе также размещена информация для родителей – о выплатах на ребенка в возрасте до трех лет и от трех до семи лет, об оформлении материнского капитала и выплат за первого и второго ребенка до трех лет, увеличение пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Малоимущие семьи могут автоматически продлить субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ, а потерявшие работу в период пандемии – получить социальную помощь.

Представленный перечень объединяет действующие федеральные меры поддержки и постоянно актуализируется.