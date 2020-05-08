Создан навигатор федеральных мер поддержки населению

В
навигаторе – 32 федеральные меры поддержки граждан и отдельных групп населения
в условиях пандемии. Документ снабжен инструкциями, кто может рассчитывать на
поддержку, как воспользоваться конкретной мерой и куда обращаться для ее
получения.
Меры
поддержки в сборнике структурированы по категориям получателей: граждане
России, родители и дети, безработные, учащиеся и учителя, студенты, пожилые
люди, люди с инвалидностью, медицинские работники, туристы, иностранные
граждане.
Так,
к примеру, здесь можно узнать – как дистанционно оформить больничные листы,
продлить сроки действия паспортов, водительских удостоверений и банковских
карт, приостановить начисления штрафов за услуги ЖКХ, воспользоваться
кредитными каникулами или вернуть стоимость билетов на отмененные мероприятия.
В
навигаторе также размещена информация для родителей – о выплатах на ребенка в
возрасте до трех лет и от трех до семи лет, об оформлении материнского капитала
и выплат за первого и второго ребенка до трех лет, увеличение пособия по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Малоимущие семьи могут
автоматически продлить субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ, а потерявшие
работу в период пандемии – получить социальную помощь.
Представленный
перечень объединяет действующие федеральные меры поддержки и постоянно
актуализируется.