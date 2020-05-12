Президент объявил о новых мерах поддержки

С 12 мая завершился период нерабочих дней. Однако, как отметил президент, борьба с эпидемий продолжается, и выход из ограничительных мер не может быть одномоментным, поэтому все предстоящие действия необходимо проводить последовательно, строго соблюдая санитарные требования.

Владимир Путин отметил, что губернаторы смогут сами принимать решения о смягчении или ужесточении ограничений. По его мнению, каждый регион уже готов к оказанию помощи зараженным коронавирусом. Также президент обратился к жителям с просьбой усилить личные меры профилактики коронавируса.

Общие санитарные требования и дополнительные профилактические меры в регионах сохраняются, а массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Владимир Путин также потребовал эффективнее проводить тесты на коронавирус: к середине мая их число удвоится.

С 12 мая возобновят работу базовые предприятия. А за работниками, чьи предприятия пока не смогу открыться, должна сохраниться зарплата.

Президент рассказал о новых мерах поддержки граждан и экономики. Правительству поручено составить программу действий по стабилизации на рынке труда.

По словам Владимира Путина, с 1 июня необходимо запустить новую кредитную программу поддержки занятости для предприятий в пострадавших отраслях и социально ориентированных НКО. Государство само выплатит такой кредит, если заемщик сохранит занятость на уровне от 90%. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% - половину суммы.

Президент также проинформировал, что для ряда отраслей полностью спишут налоговые платежи за второй квартал 2020 года, кроме НДС.

Владимир Путин уделил особое внимание поддержке семей с детьми. С 1 июня на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей на основании простого электронного заявления родителей или опекунов. Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введенные меры поддержки.

Вдвое увеличивается размер пособий по уходу за ребенком - с 3375 до 6751 рубля. Плюс расширяется круг получателей выплат для детей до трех лет: по 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3-х лет будет выплачено с апреля по июнь всем семьям, включая тех, у кого нет права на материнский капитал. Половину прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет получат малообеспеченные семьи.

Владимир Путин говорил о необходимости вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год. Кроме того, президент предложил выплатить самозанятым так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в 2020 году проводить налоговые платежи.

Президент особо подчеркнул, что до 15 мая все медики должны получить апрельские выплаты, установленные им за работу по борьбе с распространением коронавируса, а также напомнил чиновникам о персональной ответственности за реализацию мер поддержки граждан и бизнеса.