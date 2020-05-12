Президент объявил о новых мерах поддержки

С
12 мая завершился период нерабочих дней. Однако, как отметил президент, борьба
с эпидемий продолжается, и выход из ограничительных мер не может быть
одномоментным, поэтому все предстоящие действия необходимо проводить
последовательно, строго соблюдая санитарные требования.
Владимир
Путин отметил, что губернаторы смогут сами принимать решения о смягчении или
ужесточении ограничений. По его мнению, каждый регион уже готов к оказанию
помощи зараженным коронавирусом. Также президент обратился к жителям с просьбой
усилить личные меры профилактики коронавируса.
Общие
санитарные требования и дополнительные профилактические меры в регионах
сохраняются, а массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Владимир Путин также
потребовал эффективнее проводить тесты на коронавирус: к середине мая их число
удвоится.
С
12 мая возобновят работу базовые предприятия. А за работниками, чьи предприятия
пока не смогу открыться, должна сохраниться зарплата.
Президент
рассказал о новых мерах поддержки граждан и экономики. Правительству поручено
составить программу действий по стабилизации на рынке труда.
По
словам Владимира Путина, с 1 июня необходимо запустить новую кредитную
программу поддержки занятости для предприятий в пострадавших отраслях и
социально ориентированных НКО. Государство само выплатит такой кредит, если
заемщик сохранит занятость на уровне от 90%. Если занятость сотрудников
сохранится на уровне 80% - половину суммы.
Президент
также проинформировал, что для ряда отраслей полностью спишут налоговые платежи
за второй квартал 2020 года, кроме НДС.
Владимир
Путин уделил особое внимание поддержке семей с детьми. С 1 июня на каждого
ребенка в возрасте от 3 до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей на
основании простого электронного заявления родителей или опекунов. Эта выплата
не отменяет, а дополняет ранее введенные меры поддержки.
Вдвое
увеличивается размер пособий по уходу за ребенком - с 3375 до 6751 рубля. Плюс
расширяется круг получателей выплат для детей до трех лет: по 5 тысяч рублей в
месяц на детей до 3-х лет будет выплачено с апреля по июнь всем семьям, включая
тех, у кого нет права на материнский капитал. Половину прожиточного минимума на
детей от 3-х до 7-и лет получат малообеспеченные семьи.
Владимир
Путин говорил о необходимости вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019
год. Кроме того, президент предложил выплатить самозанятым так называемый
налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в 2020
году проводить налоговые платежи.
Президент
особо подчеркнул, что до 15 мая все медики должны получить апрельские выплаты,
установленные им за работу по борьбе с распространением коронавируса, а также
напомнил чиновникам о персональной ответственности за реализацию мер поддержки
граждан и бизнеса.