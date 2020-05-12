«В центре внимания» — Михаил Ловягин!

Михаил Ловягин одержал блестящую победу в онлайн-конкурсе-фестивале «В центре внимания» международного проекта «Таланты России». Звание лауреата I степени в номинации «Вокальное искусство» было ему присвоено за исполнение знаменитой песни «Бухенвальдский набат».

Открытый телевизионный международный проект «Таланты России» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Он направлен на популяризацию достижений дополнительного образования в сфере культуры посредством современных онлайн и офлайн коммуникаций.

Проходящий в рамках этого проекта квалификационный конкурс-фестиваль «В центре внимания» проходил в Москве в апреле 2020. Выступления конкурсантов оценивали профессионалы - академики, профессора, доценты высших учебных заведений культуры и искусства, выдающиеся деятели культуры и искусства России и других стран мира.

Помимо престижной награды, врученной Михаилу Ловягину, благодарственную грамоту - за труды, профессионализм и достигнутые результаты — получила его педагог по вокалу Ольга Парфенова (Гатчинская детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова).

Еще два диплома лауреата I степени Михаил Ловягин завоевал в Международном многожанровом онлайн-фестивале «Мирное небо». Жюри высоко оценило его исполнение песни «Письмо отца» в номинации «Патриотическая песня» и песни «Смуглянка» в номинации «Песни Великой Отечественной войны».

Также песня «Смуглянка» в исполнении Михаила Ловягина стала победителем интернет-голосования и была включена в праздничный концерт 9 мая на радио «Новая волна».