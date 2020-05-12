- Считаю, что государство должно гарантировать индексацию пенсий, социальных выплат и льгот, - делится Федор Триколич. - Конституция предпишет оказывать адресную социальную помощь – поддержку от государства получат те, кто действительно в ней нуждается.

Также важно, что забота о детях провозглашается важнейшей государственной задачей. Мне, как отцу троих детей, показалось это очень правильным. Конечно, главную роль в воспитании подрастающего поколения должна играть семья, но и государство не может оставаться в стороне – оно дополняет семью, а где-то и подстраховывает. Здорово, что поправки в Конституцию впервые предлагают отдельно упомянуть детей, оставшихся без попечения. Государство даст сиротам все, что должны ему дать мама с папой.

Ну а наиболее важные поправки, на мой взгляд, касаются воспитания патриотизма. Мы, спортсмены, посвящаем жизнь тому, чтобы побеждать и прославлять нашу страну, стремимся чтобы российский флаг как можно чаще поднимался выше других. И каждый гражданин России должен любить родину и по мере своих возможностей делать ее лучше.