- Считаю,
что государство должно гарантировать индексацию пенсий, социальных выплат и
льгот, - делится Федор Триколич. - Конституция предпишет оказывать адресную
социальную помощь – поддержку от государства получат те, кто действительно в
ней нуждается.
Также
важно, что забота о детях провозглашается важнейшей государственной задачей.
Мне, как отцу троих детей, показалось это очень правильным. Конечно, главную
роль в воспитании подрастающего поколения должна играть семья, но и государство
не может оставаться в стороне – оно дополняет семью, а где-то и подстраховывает.
Здорово, что поправки в Конституцию впервые предлагают отдельно упомянуть
детей, оставшихся без попечения. Государство даст сиротам все, что должны ему
дать мама с папой.
Ну
а наиболее важные поправки, на мой взгляд, касаются воспитания патриотизма. Мы,
спортсмены, посвящаем жизнь тому, чтобы побеждать и прославлять нашу страну,
стремимся чтобы российский флаг как можно чаще поднимался выше других. И каждый
гражданин России должен любить родину и по мере своих возможностей делать ее
лучше.