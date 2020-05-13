Кафе и ярмарки в «красной» зоне запрещены

Внесены изменения в
постановление правительства Ленинградской области «О мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ленинградской области».
Роспотребнадзор
Ленинградской области вынес предписание о сокращении перечня разрешенной
деятельности в регионе. В связи с этим принято решение в первой («красной»)
зоне, куда ходят Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский
районы, запретить работу временных вещевых рынков и ярмарок, а также работу
предприятий общественного питания, и торговлю косметикой и парфюмерией в
торговых центрах.