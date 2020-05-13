Кафе и ярмарки в «красной» зоне запрещены

Внесены изменения в постановление правительства Ленинградской области «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области».

Роспотребнадзор Ленинградской области вынес предписание о сокращении перечня разрешенной деятельности в регионе. В связи с этим принято решение в первой («красной») зоне, куда ходят Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы, запретить работу временных вещевых рынков и ярмарок, а также работу предприятий общественного питания, и торговлю косметикой и парфюмерией в торговых центрах.