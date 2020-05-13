Задача - сохранить бизнес и как можно большее число рабочих мест

Глава государства подчеркнул, что предприятия
пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым
платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их в течение
года, но, как считает президент, простого переноса фискальных платежей на
будущие периоды сегодня уже недостаточно. Поэтому было принято решение отменить
основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года.
- Новой мерой
поддержки станет отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых
взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и
социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введенную ранее отсрочку по
выплатам и затронет около 1,5 млн предприятий, - сказал Владимир Путин,
добавив, что именно об этом его просили представители бизнеса в ходе одной из
встреч.
Еще одна мера
поддержки касается самозанятых граждан, которые по решению президента получат
обратно выплаченные ими в 2019 году налоги.
- Эти люди
поверили государству, его гарантиям работать защищённо и цивилизованно. В этой
связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. Поэтому
предлагаю вернуть самозанятым их налог на профессиональный доход, уплаченный в
2019 году, в полном объёме, - заявил Владимир Путин.
Кроме того,
самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет
которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая
собственные средства и сохраняя свои доходы. Напомним, что с 2020 года
зарегистрироваться самозанятым можно в 23 регионах, в том числе в Ленинградской
области. И этой возможностью воспользовались многие.
В Ленинградской
области все меры поддержки, предлагаемые президентом, находят полное одобрение
у депутатов Законодательного собрания, которые оперативно принимают
соответствующие нормативно-правовые акты.
Депутат областного
парламента, ответственный секретарь Консультативного совета предпринимателей
Сергей Коняев рассказал, как оценивает бизнес-сообщество региона инициативы
президента.
- С начала
пандемии меры поддержки, которые озвучивает с определенной периодичностью Владимир
Путин, называют беспрецедентными. И это действительно так. Никогда еще
предприниматели не получали такой серьезной поддержки, я бы даже сказал,
поддержки «на опережение». Важно, что не забыли самозанятых. В последнем
послании глава государства очень четко сформулировал основную цель введения
новых выплат, льгот и компенсаций – сохранение бизнеса и как можно большего
количества рабочих мест. Что касается Ленинградской области, то могу с
уверенностью сказать, что наше предпринимательское сообщество – дружное, любой
предприниматель может получить необходимые консультации в Фонде поддержки предпринимательства
и промышленности, Консультативном совете, в Комитете по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка, районных фондах поддержки
предпринимательства. Мы готовы к диалогу, готовы поддержать каждого, кто
обратится. Наша общая задача сейчас – постепенно вернуть экономику на прежний
уровень развития, соблюдая при этом все необходимые меры безопасности, - сказал
Сергей Коняев.
Правительством РФ
подготовлен путеводитель по мерам поддержки населения и бизнеса в условиях
пандемии коронавируса. Путеводитель (http://government.ru/support_measures/)
содержит исчерпывающие сведения о действующих в России мерах поддержки в
условиях распространения коронавирусной инфекции, объединяя более 80 различных
мер. Он включает в себя три ключевых блока информации — системные меры, меры
для граждан и для бизнеса.
Ирина Хрусталёва