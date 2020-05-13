Задача - сохранить бизнес и как можно большее число рабочих мест

Глава государства подчеркнул, что предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их в течение года, но, как считает президент, простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня уже недостаточно. Поэтому было принято решение отменить основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года.

- Новой мерой поддержки станет отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введенную ранее отсрочку по выплатам и затронет около 1,5 млн предприятий, - сказал Владимир Путин, добавив, что именно об этом его просили представители бизнеса в ходе одной из встреч.

Еще одна мера поддержки касается самозанятых граждан, которые по решению президента получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги.

- Эти люди поверили государству, его гарантиям работать защищённо и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. Поэтому предлагаю вернуть самозанятым их налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году, в полном объёме, - заявил Владимир Путин.

Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства и сохраняя свои доходы. Напомним, что с 2020 года зарегистрироваться самозанятым можно в 23 регионах, в том числе в Ленинградской области. И этой возможностью воспользовались многие.

В Ленинградской области все меры поддержки, предлагаемые президентом, находят полное одобрение у депутатов Законодательного собрания, которые оперативно принимают соответствующие нормативно-правовые акты.

Депутат областного парламента, ответственный секретарь Консультативного совета предпринимателей Сергей Коняев рассказал, как оценивает бизнес-сообщество региона инициативы президента.

- С начала пандемии меры поддержки, которые озвучивает с определенной периодичностью Владимир Путин, называют беспрецедентными. И это действительно так. Никогда еще предприниматели не получали такой серьезной поддержки, я бы даже сказал, поддержки «на опережение». Важно, что не забыли самозанятых. В последнем послании глава государства очень четко сформулировал основную цель введения новых выплат, льгот и компенсаций – сохранение бизнеса и как можно большего количества рабочих мест. Что касается Ленинградской области, то могу с уверенностью сказать, что наше предпринимательское сообщество – дружное, любой предприниматель может получить необходимые консультации в Фонде поддержки предпринимательства и промышленности, Консультативном совете, в Комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, районных фондах поддержки предпринимательства. Мы готовы к диалогу, готовы поддержать каждого, кто обратится. Наша общая задача сейчас – постепенно вернуть экономику на прежний уровень развития, соблюдая при этом все необходимые меры безопасности, - сказал Сергей Коняев.

Правительством РФ подготовлен путеводитель по мерам поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Путеводитель (http://government.ru/support_measures/) содержит исчерпывающие сведения о действующих в России мерах поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции, объединяя более 80 различных мер. Он включает в себя три ключевых блока информации — системные меры, меры для граждан и для бизнеса.

Ирина Хрусталёва