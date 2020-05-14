«Большие вызовы» Полины Шевяковой

Конкурс
ежегодно проводится образовательным центром «Сириус» среди школьников 7–11
классов, занимающихся научной или исследовательской деятельностью. В этом году
в конкурсе приняли участие представители 61 региона России.
Конкурсными
направлениями в 2019-2020 учебном году стали: агропромышленные и биотехнологии,
беспилотный транспорт и логистические системы, большие данные, финансовые
технологии и машинное обучение, генетика, когнитивные исследования, космические
технологии, нанотехнологии, нейротехнологии, новые материалы, освоение Арктики
и Мирового океана, современная энергетика, умный город и многие другие.
Ключевыми критериями оценки работ в этом году стали уровень самостоятельности
работы, а также качество результата проекта.
Ученица
9-ого класса Гатчинской школы № 2 Полина Шевякова рассказала, что изначально
принять участие в конкурсе ее сподвигла классная руководительница,
преподаватель биологии Александра Леонидовна Зубова. Вместе со своей
одноклассницей Дарьей Демской Полина разработала проект мониторинга веществ в
атмосфере по девяти показателям при поддержке представителя Гатчинского Центра
информационных технологий Федора Мельникова.
Полина
и Дарья провели мониторинг воздуха в микрорайоне Аэродром города Гатчины,
проверив уровень углекислого газа, угарного газа, водорода, летучих
органических газов, дыма и других показателей. С помощью полученных результатов
сделали соответствующий анализ. Члены жюри конкурса оценили работу гатчинских
школьниц в виде презентации на заочном туре и пригласили их выступить на втором
– очном туре регионального этапа конкурса, который прошел в середине марта на
базе Санкт-Петербургского Горного университета. В финале регионального этапа
конкурса приняли участие 45 школьников из 13 районов Ленинградской области.
В
региональную экспертную комиссию вошли 26 сотрудников и преподавателей Горного
университета, ЛЭТИ, ИТМО, Политехнического университета Петра Великого,
Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова (РАН), Центра
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Ленинградской области,
концерна Росэнергоатом. Возглавил экспертный комитет кандидат технических наук,
доцент, директор Центра цифровых технологий Горного университета Юрий
Жуковский.
В
первый день конкурса участники писали эссе на тему «Что и как я хочу изменить в
Ленинградской области для повышения экономического потенциала и улучшения
качества жизни населения». Далее всех участников разделили на группы, где они с
помощью наставников разрабатывали кейс-задания. Группа, в которую вошла Полина,
проектировала альтернативный источник энергии для магистралей.
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Наша трасса должна была отличаться от привычных для нас дорог расположением
фонарей и функционированием всей системы освещения, - сказала она.
Другие
группы разрабатывали индивидуальный энергетический менеджер, создавали модель
персонализированных имплантов и выполняли другие задания. В результате группа,
в которой работала Полина, заняла первое место.
Во
второй конкурсный день участники защищали свои индивидуальные проекты,
благодаря которым они прошли самый первый – заочный этап конкурса. Эксперты
отобрали десять проектов, авторы которых будут представлять Ленинградскую
область в финале Всероссийского конкурса «Большие вызовы». Они получили
дипломы, а также ценные подарки. Стоит отметить, что из десяти финалистов
Полина Шевякова была названа победительницей регионального этапа.
В
список участников заключительного этапа Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов «Большие вызовы» вошли 1144 школьника из 72
регионов России.
Первый
этап финала конкурса «Большие вызовы» состоялся 11 апреля и проходил с
использованием системы видеонаблюдения за участниками. За три часа конкурсантам
предстояло решить все подготовленные экспертами и партнерами конкурса задания в
режиме онлайн. Во второй этап финала вышли те, кто набрал более 60 баллов.
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Все было очень строго. Нам нельзя было отходить от своих компьютеров, так как
за нами следили кураторы, - рассказала Полина.
Сегодня
гатчинская школьница готовится к завершающему состязанию – презентации своего
индивидуального проекта в формате онлайн собеседования с сотрудниками
образовательного центра «Сириус» и ответам на вопросы.
Итоги Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 2020 года будут известны 15 мая. Пожелаем Полине удачи!