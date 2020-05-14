«Большие вызовы» Полины Шевяковой

Конкурс ежегодно проводится образовательным центром «Сириус» среди школьников 7–11 классов, занимающихся научной или исследовательской деятельностью. В этом году в конкурсе приняли участие представители 61 региона России.

Конкурсными направлениями в 2019-2020 учебном году стали: агропромышленные и биотехнологии, беспилотный транспорт и логистические системы, большие данные, финансовые технологии и машинное обучение, генетика, когнитивные исследования, космические технологии, нанотехнологии, нейротехнологии, новые материалы, освоение Арктики и Мирового океана, современная энергетика, умный город и многие другие. Ключевыми критериями оценки работ в этом году стали уровень самостоятельности работы, а также качество результата проекта.

Ученица 9-ого класса Гатчинской школы № 2 Полина Шевякова рассказала, что изначально принять участие в конкурсе ее сподвигла классная руководительница, преподаватель биологии Александра Леонидовна Зубова. Вместе со своей одноклассницей Дарьей Демской Полина разработала проект мониторинга веществ в атмосфере по девяти показателям при поддержке представителя Гатчинского Центра информационных технологий Федора Мельникова.

Полина и Дарья провели мониторинг воздуха в микрорайоне Аэродром города Гатчины, проверив уровень углекислого газа, угарного газа, водорода, летучих органических газов, дыма и других показателей. С помощью полученных результатов сделали соответствующий анализ. Члены жюри конкурса оценили работу гатчинских школьниц в виде презентации на заочном туре и пригласили их выступить на втором – очном туре регионального этапа конкурса, который прошел в середине марта на базе Санкт-Петербургского Горного университета. В финале регионального этапа конкурса приняли участие 45 школьников из 13 районов Ленинградской области.

В региональную экспертную комиссию вошли 26 сотрудников и преподавателей Горного университета, ЛЭТИ, ИТМО, Политехнического университета Петра Великого, Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова (РАН), Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности в Ленинградской области, концерна Росэнергоатом. Возглавил экспертный комитет кандидат технических наук, доцент, директор Центра цифровых технологий Горного университета Юрий Жуковский.

В первый день конкурса участники писали эссе на тему «Что и как я хочу изменить в Ленинградской области для повышения экономического потенциала и улучшения качества жизни населения». Далее всех участников разделили на группы, где они с помощью наставников разрабатывали кейс-задания. Группа, в которую вошла Полина, проектировала альтернативный источник энергии для магистралей.

- Наша трасса должна была отличаться от привычных для нас дорог расположением фонарей и функционированием всей системы освещения, - сказала она.

Другие группы разрабатывали индивидуальный энергетический менеджер, создавали модель персонализированных имплантов и выполняли другие задания. В результате группа, в которой работала Полина, заняла первое место.

Во второй конкурсный день участники защищали свои индивидуальные проекты, благодаря которым они прошли самый первый – заочный этап конкурса. Эксперты отобрали десять проектов, авторы которых будут представлять Ленинградскую область в финале Всероссийского конкурса «Большие вызовы». Они получили дипломы, а также ценные подарки. Стоит отметить, что из десяти финалистов Полина Шевякова была названа победительницей регионального этапа.

В список участников заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» вошли 1144 школьника из 72 регионов России.

Первый этап финала конкурса «Большие вызовы» состоялся 11 апреля и проходил с использованием системы видеонаблюдения за участниками. За три часа конкурсантам предстояло решить все подготовленные экспертами и партнерами конкурса задания в режиме онлайн. Во второй этап финала вышли те, кто набрал более 60 баллов.

- Все было очень строго. Нам нельзя было отходить от своих компьютеров, так как за нами следили кураторы, - рассказала Полина.

Сегодня гатчинская школьница готовится к завершающему состязанию – презентации своего индивидуального проекта в формате онлайн собеседования с сотрудниками образовательного центра «Сириус» и ответам на вопросы.

Итоги Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 2020 года будут известны 15 мая. Пожелаем Полине удачи!