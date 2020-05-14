Людмила Нещадим рассказала о жизни района в "красной" зоне

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим рассказала о жизни Гатчинского района, который попал в "красную" зону Ленинградской области, в новых условиях: какие предприятия сферы услуг смогли открыться 12 мая, а какие пока только ждут своей очереди снятия вынужденных ограничений из-за новой коронавирусной инфекции.

Рубрики : COVID-19     14 May 2020
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