Людмила Нещадим рассказала о жизни района в "красной" зоне

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Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим рассказала о жизни Гатчинского района, который попал в "красную" зону Ленинградской области, в новых условиях: какие предприятия сферы услуг смогли открыться 12 мая, а какие пока только ждут своей очереди снятия вынужденных ограничений из-за новой коронавирусной инфекции.
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