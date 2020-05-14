Плановые отключения в Гатчинском районе 15 мая

Плановые отключения в Гатчинском районе 15 мая

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     14 May 2020

С 15 по 19 мая с 09:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Тихковицы.

 

15 мая с 09:00 до 16:00

Веревское СП:

д. Малое Верево, ул. Кутышева д. 1,1А,4; ул. Киевская д. 9,2; ул. Школьная, д. 1,1А, 2, 2А, 2Б, 2В,4; музыкальная школа; дом быта, автостоянка, кафе магазин, библиотека.                  

 

15 мая с 09:30 до 17:30

Сиверское СП:

д. Новосиверская.

 

15 мая с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы, д. Мута-Кюля, д. Петрово, д. Ахмузи

 

18, 19 мая с 09:00 до 16:00

Пудостьское СП:

д. Ивановка, д. 6, 7, 8, 11

 

18 мая с 10.00 до 17.00

Веревское СП:

д. Малое Верево, д. Большое Верево

 

19 мая с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

д. Рыбицы, д. Межно

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