Плановые отключения в Гатчинском районе 15 мая

С 15 по 19 мая с 09:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Тихковицы.
15 мая с 09:00 до 16:00
Веревское СП:
д. Малое Верево, ул. Кутышева
д. 1,1А,4; ул. Киевская д. 9,2; ул. Школьная, д. 1,1А, 2, 2А, 2Б, 2В,4;
музыкальная школа; дом быта, автостоянка, кафе магазин, библиотека.
15 мая с 09:30 до 17:30
Сиверское СП:
д. Новосиверская.
15 мая с 09:30 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Скворицы, д. Мута-Кюля, д.
Петрово, д. Ахмузи
18, 19 мая с 09:00 до 16:00
Пудостьское СП:
д. Ивановка, д. 6, 7, 8, 11
18 мая с 10.00 до 17.00
Веревское СП:
д. Малое Верево, д. Большое
Верево
19 мая с 09:00 до 17:00
Рождественское СП:
д. Рыбицы, д. Межно