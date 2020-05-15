Статистический взгляд на семью

Термин «семья» имеет множество определений и понятий, в целом – это ячейка общества, связывающая людей совместным бытом и отношениями, оформленными по закону. В статистике единицей наблюдения является «домохозяйство», значение которого несколько отличается от семьи.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Санкт-Петербурга число частных домохозяйств составило почти 2 млн численностью более 4,8 млн человек, в Ленинградской области – более 686 тыс. частных домохозяйств численностью почти 1,7 млн человек.

Средний размер домохозяйства и в городе, и в области составил по данным переписи 2,5 человека. При этом, в Санкт-Петербурге преобладали домохозяйства, состоящие из одного человека (29,3% от общего числа домохозяйств), в области – домохозяйства, состоящие из двух человек (29,2%). Домохозяйства численностью два и более человек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составили около 71% частных домохозяйств (1,4 млн в городе и 489,5 тыс. в области). Из них 36,4% домохозяйств в Санкт-Петербурге и 39,5% домохозяйств в Ленинградской области имели детей моложе 18 лет.

По предварительной оценке на 1 января 2020 года численность постоянного населения в Санкт-Петербурге составила 5,4 млн человек, в Ленинградской области – 1,9 млн человек.

Распределение населения по полу: в Санкт-Петербурге на 1 января 2019 года на 1000 мужчин приходилось 1208 женщин, в Ленинградской области – 1134 женщины. Соотношение численности мужчин и женщин в последние годы сокращается (по данным переписи 2010 года на 1000 мужчин приходилось 1229 женщин в Санкт-Петербурге и 1152 – в Ленинградской области).

Основу семьи составляет брачный союз между мужчиной и женщиной. Из общего числа супружеских пар по итогам переписи 2010 года 11,5% в Санкт-Петербурге и 13,9% в Ленинградской области не зарегистрировали свои отношения (по ответам женщин). В Санкт-Петербурге в 2019 году по отношению к предыдущему году зарегистрировано на 3 тыс. браков (или на 6,8%) больше и на 2 тыс. меньше разводов (на 7,7%). Ленинградская область также показывает динамику роста числа браков и сокращения количества разводов в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Из 1000 браков в 2019 году распалось 509 - в Санкт-Петербурге и 846 - в Ленинградской области.

Наиболее полную картину брачного состояния населения, а также распределения частных домохозяйств, состоящих из двух и более человек, по типам, размеру и числу детей моложе 18 лет, числу занятых членов домохозяйств и другую информацию, характеризующую структуру семей, покажут материалы Всероссийской переписи населения 2020 года.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».