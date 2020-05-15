Статистический взгляд на семью

Термин
«семья» имеет множество определений и понятий, в целом – это ячейка общества,
связывающая людей совместным бытом и отношениями, оформленными по закону. В
статистике единицей наблюдения является «домохозяйство», значение которого
несколько отличается от семьи.
По
данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Санкт-Петербурга
число частных домохозяйств составило почти 2 млн численностью более 4,8 млн
человек, в Ленинградской области – более 686 тыс. частных домохозяйств
численностью почти 1,7 млн человек.
Средний
размер домохозяйства и в городе, и в области составил по данным переписи 2,5
человека. При этом, в Санкт-Петербурге преобладали домохозяйства, состоящие из
одного человека (29,3% от общего числа домохозяйств), в области –
домохозяйства, состоящие из двух человек (29,2%). Домохозяйства численностью два
и более человек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составили около 71%
частных домохозяйств (1,4 млн в городе и 489,5 тыс. в области). Из них 36,4%
домохозяйств в Санкт-Петербурге и 39,5% домохозяйств в Ленинградской области
имели детей моложе 18 лет.
По
предварительной оценке на 1 января 2020 года численность постоянного населения
в Санкт-Петербурге составила 5,4 млн человек, в Ленинградской области – 1,9 млн
человек.
Распределение
населения по полу: в Санкт-Петербурге на 1 января 2019 года на 1000 мужчин
приходилось 1208 женщин, в Ленинградской области – 1134 женщины. Соотношение
численности мужчин и женщин в последние годы сокращается (по данным переписи
2010 года на 1000 мужчин приходилось 1229 женщин в Санкт-Петербурге и 1152 – в
Ленинградской области).
Основу
семьи составляет брачный союз между мужчиной и женщиной. Из общего числа
супружеских пар по итогам переписи 2010 года 11,5% в Санкт-Петербурге и 13,9% в
Ленинградской области не зарегистрировали свои отношения (по ответам женщин). В
Санкт-Петербурге в 2019 году по отношению к предыдущему году зарегистрировано
на 3 тыс. браков (или на 6,8%) больше и на 2 тыс. меньше разводов (на 7,7%).
Ленинградская область также показывает динамику роста числа браков и сокращения
количества разводов в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Из 1000 браков в
2019 году распалось 509 - в Санкт-Петербурге и 846 - в Ленинградской области.
Наиболее
полную картину брачного состояния населения, а также распределения частных
домохозяйств, состоящих из двух и более человек, по типам, размеру и числу
детей моложе 18 лет, числу занятых членов домохозяйств и другую информацию,
характеризующую структуру семей, покажут материалы Всероссийской переписи
населения 2020 года.