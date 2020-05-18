Ленинградская область — лучший регион по мерам поддержки семьи и детей

Столь высокую оценку
регион получил в рейтинге эффективности мер по противодействию распространению
коронавирусной инфекции опубликованном Экспертным институтом социальных
исследований.
Рейтинг готовится на
основе еженедельного мониторинга мер по противодействию коронавирусной эпидемии
и содержит практики наиболее активных и эффективных регионов.
В числе финансовых и
альтернативных мер поддержки семьи и детей, которые приняты в Ленинградской
области и получили высокую оценку экспертов, распространение выплат на детей от
16 до 18 лет для нуждающихся семей и решение губернатора за счет регионального
бюджета обеспечить медицинскими масками многодетные и малообеспеченные семьи,
тех, кто воспитывает детей-инвалидов.
Среди принятых в регионе
решений также отмечается продление дистанционного обучения до 22 мая и
увеличение количества дежурных групп в детских садах. Кроме того, ученики
одиннадцатых классов с 12 мая могут посещать школы для очных консультаций перед
подготовкой к ЕГЭ.
В числе позитивных
примеров по другим направлениям эксперты отметили принятое в Ленинградской
области решение о дифференцированном подходе к снятию ограничений в районах, а
также расширение перечня ОКВЭД, наиболее пострадавших из-за пандемии, для
региональных выплат индивидуальным предпринимателям.