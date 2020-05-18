Ленинградская область — лучший регион по мерам поддержки семьи и детей

Столь высокую оценку регион получил в рейтинге эффективности мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции опубликованном Экспертным институтом социальных исследований.

Рейтинг готовится на основе еженедельного мониторинга мер по противодействию коронавирусной эпидемии и содержит практики наиболее активных и эффективных регионов.

В числе финансовых и альтернативных мер поддержки семьи и детей, которые приняты в Ленинградской области и получили высокую оценку экспертов, распространение выплат на детей от 16 до 18 лет для нуждающихся семей и решение губернатора за счет регионального бюджета обеспечить медицинскими масками многодетные и малообеспеченные семьи, тех, кто воспитывает детей-инвалидов.

Среди принятых в регионе решений также отмечается продление дистанционного обучения до 22 мая и увеличение количества дежурных групп в детских садах. Кроме того, ученики одиннадцатых классов с 12 мая могут посещать школы для очных консультаций перед подготовкой к ЕГЭ.

В числе позитивных примеров по другим направлениям эксперты отметили принятое в Ленинградской области решение о дифференцированном подходе к снятию ограничений в районах, а также расширение перечня ОКВЭД, наиболее пострадавших из-за пандемии, для региональных выплат индивидуальным предпринимателям.