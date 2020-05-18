Ограничена работа торговых центров

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Ленинградской области «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области». Основанием для этого стало предписание Роспотребнадзора в связи с неисполнением требований обеспечения безопасности покупателей при организации работы торговых центров.

Изменения в постановлении коснулись первой и второй зон. К первой, напомним, относятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы. Во второй зоне – Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы.

Новым постановлением на территории этих районов разрешена деятельность торговых центров и комплексов площадью не более 25 тысяч кв.м включительно. Также разрешена работа магазинов с площадью зала более 400 кв.м при обязательном наличии отдельного наружного входа. При этом вне зависимости от площади объекта разрешена работа магазинов в торговых центрах, где реализуются продукты питания, товары первой необходимости, товары для сада и огорода, детские товары, мебель, строительные товары, товары в аптечных организациях. Посетители всех торговых объектов обязательно должны быть в масках, персонал – в масках и перчатках.

По-прежнему в первой зоне запрещена торговля парфюмерией и косметикой как в отдельных магазинах, так и в торговых центрах, в первой и второй зонах под запретом использование в магазинах примерочных кабин.