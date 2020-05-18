Ограничена работа торговых центров

Соответствующие
изменения внесены в постановление правительства Ленинградской области «О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ленинградской области». Основанием для этого стало предписание
Роспотребнадзора в связи с неисполнением требований обеспечения безопасности
покупателей при организации работы торговых центров.
Новым
постановлением на территории этих районов разрешена деятельность торговых
центров и комплексов площадью не более 25 тысяч кв.м включительно. Также
разрешена работа магазинов с площадью зала более 400 кв.м при обязательном
наличии отдельного наружного входа. При этом вне зависимости от площади объекта
разрешена работа магазинов в торговых центрах, где реализуются продукты
питания, товары первой необходимости, товары для сада и огорода, детские
товары, мебель, строительные товары, товары в аптечных организациях. Посетители
всех торговых объектов обязательно должны быть в масках, персонал – в масках и
перчатках.
По-прежнему
в первой зоне запрещена торговля парфюмерией и косметикой как в отдельных
магазинах, так и в торговых центрах, в первой и второй зонах под запретом
использование в магазинах примерочных кабин.