Работай безопасно

Вместе
с проверяющими губернатор Ленинградской области посетил несколько торговых
предприятий, скверы и спортплощадки в Сертолово и Агалатово.
«Ленинградская
область одна из первых в стране пошла на возобновление работы в сфере услуг и
бизнеса. Но одновременно мы ужесточили масочный режим, у нас запрещено
находиться без масок в торговых центрах, в сфере обслуживания, в аптеках, на
почте. При этом персонал должен быть в масках и перчатках. Сегодня я заехал в
Сертолово посмотреть, как здесь соблюдается режим. Еще есть те, кто не
приветствует наше решение. Но я надеюсь, что то доверие, с которым мы пошли
навстречу бизнесу и населению будет оправдано соблюдением дисциплины. От этого
будут зависеть дальнейшие действия по ослаблению режима самоизоляции», — прокомментировал
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В
первую очередь, в ходе рейда проверяли использование масок у покупателей и наличие
масок в магазине для продажи или раздачи тем посетителям, кто пришел без них.
Также в масках и перчатках обязаны быть все продавцы и обслуживающий персонал.
Кроме того, во всех торговых предприятиях для посетителей должна быть размещена
доступная информация о принятых мерах и телефон «горячей линии» для обращений
при их несоблюдении. Все эти требования обозначены в соответствующем
постановлении правительства Ленинградской области.
Напомним,
в Ленинградской области с 12 мая разрешена торговля непродовольственными
товарами и работа сферы услуг. Районы Ленинградской области разделены три зоны
на основании эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора. В
зависимости от зоны введены ограничительные меры для бизнеса, сферы услуг,
образовательных учреждений, сферы досуга и культуры.