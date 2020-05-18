Работай безопасно

Вместе с проверяющими губернатор Ленинградской области посетил несколько торговых предприятий, скверы и спортплощадки в Сертолово и Агалатово.

«Ленинградская область одна из первых в стране пошла на возобновление работы в сфере услуг и бизнеса. Но одновременно мы ужесточили масочный режим, у нас запрещено находиться без масок в торговых центрах, в сфере обслуживания, в аптеках, на почте. При этом персонал должен быть в масках и перчатках. Сегодня я заехал в Сертолово посмотреть, как здесь соблюдается режим. Еще есть те, кто не приветствует наше решение. Но я надеюсь, что то доверие, с которым мы пошли навстречу бизнесу и населению будет оправдано соблюдением дисциплины. От этого будут зависеть дальнейшие действия по ослаблению режима самоизоляции», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В первую очередь, в ходе рейда проверяли использование масок у покупателей и наличие масок в магазине для продажи или раздачи тем посетителям, кто пришел без них. Также в масках и перчатках обязаны быть все продавцы и обслуживающий персонал. Кроме того, во всех торговых предприятиях для посетителей должна быть размещена доступная информация о принятых мерах и телефон «горячей линии» для обращений при их несоблюдении. Все эти требования обозначены в соответствующем постановлении правительства Ленинградской области.

Напомним, в Ленинградской области с 12 мая разрешена торговля непродовольственными товарами и работа сферы услуг. Районы Ленинградской области разделены три зоны на основании эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора. В зависимости от зоны введены ограничительные меры для бизнеса, сферы услуг, образовательных учреждений, сферы досуга и культуры.