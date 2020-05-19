Работающим пенсионерам, находящимся на самоизоляции, будут оформлены электронные больничные

Для оформления больничного листка работодатель обязан направить в Ленинградское региональное отделение ФСС РФ электронный реестр сведений. Реестр подается на период временной нетрудоспособности на 18 календарных дней – с 12 по 29 мая 2020 года. Электронный больничный лист оформляется автоматически, дистанционно, без посещения работником медицинской организации.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования РФ напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.

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Ознакомиться с памяткой для работодателей (страхователей) можно по ссылке: http://r47fss.ru/index.php/component/content/article/95-deyatelnost-fonda/1308-pamyatka-rabotodatelyu-strakhovatelyu-s-kotorym-v-trudovykh-otnosheniyakh-sostoyat-litsa-vozrasta-65-let-i-starshe.