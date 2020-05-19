Работающим пенсионерам, находящимся на самоизоляции, будут оформлены электронные больничные

Для оформления больничного листка работодатель обязан
направить в Ленинградское региональное отделение ФСС РФ электронный реестр
сведений. Реестр подается на период временной нетрудоспособности на 18
календарных дней – с 12 по 29 мая 2020 года. Электронный больничный лист
оформляется автоматически, дистанционно, без посещения работником
медицинской организации.
Электронные
больничные оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования РФ
напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня
формирования больничного.
Расчёт
пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим
правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном,
оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два
года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65
рубля в месяц.
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с памяткой для работодателей (страхователей) можно по ссылке: http://r47fss.ru/index.php/component/content/article/95-deyatelnost-fonda/1308-pamyatka-rabotodatelyu-strakhovatelyu-s-kotorym-v-trudovykh-otnosheniyakh-sostoyat-litsa-vozrasta-65-let-i-starshe.