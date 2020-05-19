В борьбе с коронавирусом поможет мобильное приложение

На территории
Ленинградской области запущено бесплатное мобильное приложение для борьбы с
коронавирусом «Здоровье.ру». Программа
создана при поддержке Минздрава РФ. Вся информация в ней основана на
рекомендациях ВОЗ.
При активации программы
каждый сможет пройти онлайн-тест, чтобы оценить свой риск заболеть и уровень
стресса. После этого откроется доступ к образовательному курсу с советами, как
обезопасить себя и близких от распространения инфекции. Здесь есть полезные
упражнения для снижения тревоги и борьбы со страхом, техники по развитию
самоконтроля, статьи о том, кому нужно сдавать анализ на коронавирус и как
правильно искать информацию о новой болезни в интернете. Курс формируется на
основе результатов теста.
Пользователи также
получат доступ к специальному дневнику стресса. Вы сможете следить, как со
временем меняется ваше самочувствие, и при необходимости обратиться к специалисту.
Кроме того, в программе
есть проверенные новости и самая актуальная статистика из официальных
источников.
Установить приложение на
любой телефон можно по ссылке https://zdorovieru.onelink.me/F70S/9f7776fd или
по запросу «Здоровье.ру» в App Store и Google Play Market.