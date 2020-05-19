В борьбе с коронавирусом поможет мобильное приложение

На территории Ленинградской области запущено бесплатное мобильное приложение для борьбы с коронавирусом «Здоровье.ру». Программа создана при поддержке Минздрава РФ. Вся информация в ней основана на рекомендациях ВОЗ.

При активации программы каждый сможет пройти онлайн-тест, чтобы оценить свой риск заболеть и уровень стресса. После этого откроется доступ к образовательному курсу с советами, как обезопасить себя и близких от распространения инфекции. Здесь есть полезные упражнения для снижения тревоги и борьбы со страхом, техники по развитию самоконтроля, статьи о том, кому нужно сдавать анализ на коронавирус и как правильно искать информацию о новой болезни в интернете. Курс формируется на основе результатов теста.

Пользователи также получат доступ к специальному дневнику стресса. Вы сможете следить, как со временем меняется ваше самочувствие, и при необходимости обратиться к специалисту.

Кроме того, в программе есть проверенные новости и самая актуальная статистика из официальных источников.

Установить приложение на любой телефон можно по ссылке https://zdorovieru.onelink.me/F70S/9f7776fd или по запросу «Здоровье.ру» в App Store и Google Play Market.