Дан старт общественным работам в дорожной сфере

Соответствующее постановление подписано Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В документе определен порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на финансирование общественных работ.

«Помимо тех социальных выплат, которые мы выделяем из областного бюджета предпринимателям, безработным, самозанятым, мы должны дать людям, оставшимся сегодня без дохода, возможность работать и зарабатывать. Сегодня мы запускаем общественные работы в дорожной сфере, в дальнейшей рассматриваем и другие — экология и создание интерактивных карт», — сказал губернатор Александр Дрозденко.

Субсидии на организацию общественных работ на первом этапе будут выделяться дорожно-ремонтным службам по итогам конкурсного отбора. Общественные работы начнутся с 25 мая.

В общественных работах смогут принять участие не только безработные граждане, но и временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена. Для этого жителям Ленинградской области необходимо дистанционно обратиться в удобный районный филиал Биржи труда. Оплата таких работ будет составлять 24 260 рублей в месяц (2 МРОТ) из средств бюджета региона.

По информации комитета по дорожному хозяйству, к таким работам могут быть отнесены: вырубка деревьев и кустарников, скашивание травы и уборка мусора в полосе отвода, очистка и мойка дорожных знаков, покраска бордюрного камня, барьерных ограждений, автобусных остановок, очистка водоотводных лотков и другие.

Напомним, решение о введении общественных работ как дополнительного заработка тем, кто остался без работы в период пандемии, было предложено Губернатором Ленинградской области в апреле на заседании Правительства региона. По оценкам, на общественных работах в дорожном хозяйстве области может быть занято до 1,5 тысяч человек, потерявших доход.

Кроме того, разрабатываются аналогичные предложения по введению общественных работ и по другим направлениям деятельности. Субсидии на организацию общественных работ предоставляются в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области».