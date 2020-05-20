Наиболее важные поправки касаются патриотизма и защиты суверенитета

Наиболее важные поправки касаются патриотизма и защиты суверенитета

Продолжается обсуждение предлагаемых поправок к Конституции России. Поэт, член Союза писателей России, Николай Рачков уверен, что все изменения, которые планируется внести в Конституцию, здравые и правильные, но наиболее важные поправки касаются патриотизма и защиты суверенитета.

Рубрики : Общество     20 May 2020

- Мы помним, сколько крови пролито нашими дедами, прадедами, когда они расширяли границы нашей страны. Все россияне должны гордиться завоеваниями предков и сохранять то, что нам даровано, - считает Николай Рачков. - Конституция в этом поможет: там будет закреплен суверенитет страны, недопустимость отчуждения территорий. После принятия поправок даже разговоры о передаче территорий станут невозможны! Многие задаются вопросом, а как воспитывать в подрастающем поколении патриотизм и нужно ли это делать? Ответ однозначный: конечно, нужно! Необходимо, чтобы ребята знали историю своей страны, понимали, на какой земле живут, что наследуют. Успех России возможен только в опоре на нашу молодежь! Прививая им правильные ценности, мы сделаем Россию сильнее и самобытнее!

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