Наиболее важные поправки касаются патриотизма и защиты суверенитета

- Мы помним, сколько крови пролито нашими дедами, прадедами, когда они расширяли границы нашей страны. Все россияне должны гордиться завоеваниями предков и сохранять то, что нам даровано, - считает Николай Рачков. - Конституция в этом поможет: там будет закреплен суверенитет страны, недопустимость отчуждения территорий. После принятия поправок даже разговоры о передаче территорий станут невозможны! Многие задаются вопросом, а как воспитывать в подрастающем поколении патриотизм и нужно ли это делать? Ответ однозначный: конечно, нужно! Необходимо, чтобы ребята знали историю своей страны, понимали, на какой земле живут, что наследуют. Успех России возможен только в опоре на нашу молодежь! Прививая им правильные ценности, мы сделаем Россию сильнее и самобытнее!