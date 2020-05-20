Наиболее важные поправки касаются патриотизма и защиты суверенитета

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Мы помним, сколько крови пролито нашими дедами, прадедами, когда они расширяли
границы нашей страны. Все россияне должны гордиться завоеваниями предков и
сохранять то, что нам даровано, - считает Николай Рачков. - Конституция в этом
поможет: там будет закреплен суверенитет страны, недопустимость отчуждения
территорий. После принятия поправок даже разговоры о передаче территорий станут
невозможны! Многие задаются вопросом, а как воспитывать в подрастающем
поколении патриотизм и нужно ли это делать? Ответ однозначный: конечно, нужно!
Необходимо, чтобы ребята знали историю своей страны, понимали, на какой земле
живут, что наследуют. Успех России возможен только в опоре на нашу молодежь!
Прививая им правильные ценности, мы сделаем Россию сильнее и самобытнее!
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