В уличной драке погиб мужчина

В ночь на 17-е мая в
Гатчинскую больницу привезли 35-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой
травмой. Через час он скончался. Сотрудники уголовного розыска установили, что
на пострадавшего напали во дворе дома № 9 по улице Чехова. Есть свидетели,
которые пояснили: они выпивали поздно вечером, а потом пошли прогуляться по
Гатчине. На Чехова к ним подошли несколько незнакомых мужчин, с которыми
завязался конфликт, переросший в драку. В результате один из нападавших
несколько раз ударил потерпевшего по голове. Тот упал и остался лежать на земле
без движения. Его спутники вызвали «скорую».
С места преступления
изъяли осколки бутылки. Следственным отделом по г. Гатчине следственного
управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области было возбуждено
уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ: причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть потерпевшего.
В ходе проведенных
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих
подозреваемых. Один из них – 32-летний Юрий К., не работающий, ранее судимый за
кражу, помещен в изолятор временного содержания. В отношении другого –
20-летнего уроженца Таджикистана – составлен административный протокол по
статье 18.8 КоАП РФ – за нарушение миграционного режима.
Проводятся мероприятия по
розыску еще двоих подозреваемых: 39-летнего жителя Гатчины Валентина Д., ранее
судимого, и 22-летнего уроженца Узбекистана гражданина Б., ранее неоднократно
привлекавшегося к административной ответственности. Личный состав ориентирован
на розыск преступников, ориентировки направлены в отделы органов внутренних дел
Санкт-Петербурга и области, выставлен сторожевой контроль на обоих фигурантов.
Вместе с оперативно-следственной группой работала служебная собака Форсаж.