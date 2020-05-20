В уличной драке погиб мужчина

В ночь на 17-е мая в Гатчинскую больницу привезли 35-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Через час он скончался. Сотрудники уголовного розыска установили, что на пострадавшего напали во дворе дома № 9 по улице Чехова. Есть свидетели, которые пояснили: они выпивали поздно вечером, а потом пошли прогуляться по Гатчине. На Чехова к ним подошли несколько незнакомых мужчин, с которыми завязался конфликт, переросший в драку. В результате один из нападавших несколько раз ударил потерпевшего по голове. Тот упал и остался лежать на земле без движения. Его спутники вызвали «скорую».

С места преступления изъяли осколки бутылки. Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ: причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Один из них – 32-летний Юрий К., не работающий, ранее судимый за кражу, помещен в изолятор временного содержания. В отношении другого – 20-летнего уроженца Таджикистана – составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ – за нарушение миграционного режима.

Проводятся мероприятия по розыску еще двоих подозреваемых: 39-летнего жителя Гатчины Валентина Д., ранее судимого, и 22-летнего уроженца Узбекистана гражданина Б., ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности. Личный состав ориентирован на розыск преступников, ориентировки направлены в отделы органов внутренних дел Санкт-Петербурга и области, выставлен сторожевой контроль на обоих фигурантов. Вместе с оперативно-следственной группой работала служебная собака Форсаж.