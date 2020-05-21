Кому раздадут маски?

В соответствии с поручением губернатора Ленинградской области средства индивидуальной защиты органов дыхания – гигиенические маски смогут получить:

- пенсионеры, получающие социальную доплату к пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации,

- многодетные семьи и многодетные приемные семьи, имеющие среднедушевой денежный доход, не превышающий 70 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области из числа получателей мер социальной поддержки;

- семьи, имеющие среднедушевой денежный доход, не превышающий 40 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области из числа получателей мер со-циальной поддержки;

- семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Жители Гатчины могут получить маски в Гатчинском филиале Центра социальной защиты по адресу: ул. Чехова, д. 14А, стр. 2, пенсионеры и малоимущие семьи – с центрального входа, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами – вход со стороны пункта проката «Дарина». Часы работы: в будние дни с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.

В поселениях Гатчинского района выдача масок организована через администрации поселений.

По вопросам, связанным с выдачей средств индивидуальной защиты, можно обращаться:

- по телефонам информационно-справочной службы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»: 8 (812) 679-01-05, 8 (813) 703-88-33;

- по телефонам Гатчинского филиала «Центра социальной защиты населения»: 8(81371) 30-740, 22-750.