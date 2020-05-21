Кому раздадут маски?

В соответствии с
поручением губернатора Ленинградской области средства индивидуальной защиты
органов дыхания – гигиенические маски смогут получить:
- пенсионеры, получающие
социальную доплату к пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации,
- многодетные семьи и
многодетные приемные семьи, имеющие среднедушевой денежный доход, не
превышающий 70 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской
области из числа получателей мер социальной поддержки;
- семьи, имеющие
среднедушевой денежный доход, не превышающий 40 процентов величины среднего
дохода, сложившегося в Ленинградской области из числа получателей мер
со-циальной поддержки;
- семьи, воспитывающие
детей-инвалидов.
Жители Гатчины могут
получить маски в Гатчинском филиале Центра социальной защиты по адресу: ул.
Чехова, д. 14А, стр. 2, пенсионеры и малоимущие семьи – с центрального входа,
многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами – вход со стороны пункта проката
«Дарина». Часы работы: в будние дни с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.
В поселениях Гатчинского
района выдача масок организована через администрации поселений.
По вопросам, связанным с
выдачей средств индивидуальной защиты, можно обращаться:
- по телефонам
информационно-справочной службы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»: 8
(812) 679-01-05, 8 (813) 703-88-33;
- по телефонам
Гатчинского филиала «Центра социальной защиты населения»: 8(81371) 30-740,
22-750.