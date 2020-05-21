Область переходит на эскроу

В Ленинградской области все больше договоров долевого участия заключается по защищённой схеме эскроу-счётов, которая была введена в прошлом году.

Так, восемь застройщиков возводят 22 дома общей площадью 0,5 млн м.кв. только с использованием эскроу. Этими компаниями заключено 2342 защищённых эскроу договоров долевого участия. 4 застройщика строят 13 домов площадью около 0,3 млн м. кв. по смешанной схеме. Ими заключено около тысячи ДДУ.

По старой схеме заканчивают строительство 240 домов 78 застройщиков. Общая площадь этих жилых домов — менее 3,5 млн м.кв. В них заключено 34 тыс. ДДУ.

«Это неплохая динамика, учитывая сроки строительного цикла и процессы в прошлом году, когда строители всеми силами старались попасть под критерии, позволяющие строить по эскроу дальше. Через 2-3 года с такими темпами регион должен полностью перейти на защищённую схему естественным образом — дома по старой схеме уже будут закончены»,— сказал заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин.

С 1 июля 2019 года в России начала действовать схема покупки первичного жилья с использованием схемы эскроу-счётов. До ввода дома средства дольщиков находятся на банковском счете, застройщик возводит дома на кредитные или собственные средства. Дома с 30% готовностью или с 10% уже заключённых ДДУ было разрешено возводить по старой схеме.