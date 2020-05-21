Талисман переписи стал героем интернет-сериала

Неугомонный птенчик ВиПиН, победивший этой весной в конкурсе на изображение талисмана Всероссийской переписи населения, стал героем мультсериала, трансляция которого началась в интернете. «Приключения ВиПиНа» в развлекательном формате привлекают внимание к предстоящей Всероссийской переписи населения.

Завоевавший большую популярность в социальных медиа птенчик ВиПиН открывает новые грани своего таланта. «Во время конкурса на талисман ВиПиН прошел жесткий кастинг, оставив позади сильных конкурентов. Он активный, веселый, очень любит статистику, перепись и, несмотря на молодость, отлично справляется с ролью. Мы рады работать с таким актером», — отметили создатели сериала.

Выход мини-сериала в поддержку переписи является беспрецедентным событием для России, полагает ВиПиН. «Не отвлекайся на всякий вздор — только перепись, только хардкор!» — прочирикал он.

Первый эпизод «Приключений ВиПиНа» посвящен актуальной для жителей страны теме и называется «Самоизоляция». В целом мини-сериал состоит из 5 серий, которые будут размещаться на сайте Всероссийской переписи населения www.strana2020.ru и официальных страницах переписи в социальных сетях. Постепенно, с выходом новых серий, зрители познакомятся со множеством персонажей «Вселенной ВиПиНа»: родственниками, друзьями, соседями. В игровой форме персонажи сериала будут обыгрывать ситуации, возникающие во время переписи населения, и рассказывать о важности и новых форматах предстоящей Всероссийской переписи населения.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.