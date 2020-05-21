Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города»: старт дан

К участию в конкурсе приглашаются молодые дизайнеры, урбанисты, архитекторы и художники, а также все неравнодушные граждане, желающие изменить и улучшить пространство своих городов и поселений. Проведение Конкурса направлено на поддержку национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Конкурс пройдет в два этапа:

1 этап (заочный) – с 1 марта 2020 года по 25 июля 2020 года;

2 этап (очный) – август 2020 года;

В период карантинных мероприятий организована работа в удаленном формате: конкурсантам предлагается разработать проекты, направленные на развитие новых общественных пространств и улучшение качества городской среды. Участники могут предложить свои идеи по благоустройству парков, улиц, пешеходных дорожек и игровых площадок.

Конкурс проводится в рамках нескольких возрастных групп и номинаций:

- благоустройство дворов, общественных пространств, популярных торговых зон;

- создание пешеходной инфраструктуры;

- архитектурный образ России;

- индивидуальный жилой дом;

- территория сельской застройки;

- малые архитектурные формы;

- ландшафтный дизайн;

- рисунок к проекту;

- экологическая архитектура;

- Арт-объект для МДЦ «Артек».

Профессиональным жюри будут выявлены победители конкурса, которые в рамках призового фонда будут награждены путевками в федеральные образовательные центры МДЦ «Артек» и ВДЦ «Смена» на специализированные смены архитекторов и урбанистов «Городская среда – территория развития», которые пройдут в октябре и ноябре 2020 года. Участники старшей возрастной категории от 18 до 25 лет будут рекомендованы к участию в архитектурных экспедициях (Москва, Санкт-Петербург, Казань) и примут участие в архитектурных воркшопах, которые будут проводиться при поддержке организаторов конкурса. Также будет предложено прохождение стажировки в государственных корпорациях и архитектурных бюро.

Проекты победителей будут рекомендованы органам местного самоуправления к дальнейшей реализации на территории их городов и поселений.

Итоговые мероприятия Конкурса пройдут на территории ВДНХ и завершатся в рамках XXV Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ-Москва 2020.

Контактная информация Организационного комитета: 109012, Москва, Новая пл., д.8, стр.1, оф. 408, тел. +7 (495) 606-85-31, 8 (968) 979 64 88 Яшина Ирина Сергеевна, электронная почта: irms.info@yandex.ru. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте организаторов: www.irazvi.ru