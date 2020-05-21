Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города»: старт дан

К
участию в конкурсе приглашаются молодые дизайнеры, урбанисты, архитекторы и
художники, а также все неравнодушные граждане, желающие изменить и улучшить
пространство своих городов и поселений. Проведение Конкурса направлено на
поддержку национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Конкурс
пройдет в два этапа:
1
этап (заочный) – с 1 марта 2020 года по 25 июля 2020 года;
2
этап (очный) – август 2020 года;
В
период карантинных мероприятий организована работа в удаленном формате:
конкурсантам предлагается разработать проекты, направленные на развитие новых
общественных пространств и улучшение качества городской среды. Участники могут
предложить свои идеи по благоустройству парков, улиц, пешеходных дорожек и
игровых площадок.
Конкурс
проводится в рамках нескольких возрастных групп и номинаций:
- благоустройство
дворов, общественных пространств, популярных торговых зон;
- создание
пешеходной инфраструктуры;
- архитектурный
образ России;
- индивидуальный
жилой дом;
- территория
сельской застройки;
- малые
архитектурные формы;
- ландшафтный
дизайн;
- рисунок
к проекту;
- экологическая
архитектура;
- Арт-объект
для МДЦ «Артек».
Профессиональным
жюри будут выявлены победители конкурса, которые в рамках призового фонда будут
награждены путевками в федеральные образовательные центры МДЦ «Артек» и ВДЦ
«Смена» на специализированные смены
архитекторов и урбанистов «Городская среда – территория развития», которые
пройдут в октябре и ноябре 2020 года.
Участники старшей возрастной категории от 18 до 25 лет будут рекомендованы к
участию в архитектурных экспедициях (Москва, Санкт-Петербург, Казань) и примут
участие в архитектурных воркшопах, которые будут проводиться при поддержке
организаторов конкурса. Также будет предложено прохождение стажировки в
государственных корпорациях и архитектурных бюро.
Проекты
победителей будут рекомендованы органам местного самоуправления к дальнейшей
реализации на территории их городов и поселений.
Итоговые
мероприятия Конкурса пройдут на территории ВДНХ и завершатся в рамках XXV
Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ-Москва 2020.
Контактная информация Организационного комитета: 109012, Москва, Новая пл., д.8, стр.1, оф. 408, тел. +7 (495) 606-85-31, 8 (968) 979 64 88 Яшина Ирина Сергеевна, электронная почта: irms.info@yandex.ru. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте организаторов: www.irazvi.ru